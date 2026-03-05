CIA και Μοσάντ πίσω από την κουρδική επίθεση στο Ιράν: Το σχέδιο για «αυτόνομο Κουρδιστάν»

Ένα καλά οργανωμένο σχέδιο που φέρει τη σφραγίδα της CIA και της Mossad κρύβεται πίσω από τις χερσαίες επιθέσεις κουρδικών οργανώσεων στο ιρανικό έδαφος, προσδίδοντας νέες, απρόβλεπτες διαστάσεις στη σύγκρουση.

Σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα του Axios, οι αμερικανικές και ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες όχι μόνο εξοπλίζουν τις ιρανοκουρδικές δυνάμεις, αλλά φέρονται να έχουν υποσχεθεί πολιτική στήριξη για τη δημιουργία μιας αυτόνομης περιοχής σε περίπτωση κατάρρευσης της Τεχεράνης. Η στρατηγική αυτή επιδιώκει τον έλεγχο ζωτικών σημείων στο ιρανικό Κουρδιστάν, ώστε να αμφισβητηθεί έμπρακτα η κυριαρχία του καθεστώτος και να πυροδοτηθεί μια γενικευμένη εσωτερική εξέγερση.

Όπως αναφέρει Αμερικανός αξιωματούχος, η «κινητική φάση» των τακτικών στρατών δίνει πλέον τη θέση της σε επιχειρήσεις των υπηρεσιών πληροφοριών. Η ιδέα φέρεται να ανήκει στον Μπενιαμίν Νετανιάχου, με την Ουάσιγκτον να υιοθετεί το όραμα του Ισραηλινού πρωθυπουργού για την αξιοποίηση των Κούρδων ως πολιορκητικό κριό από την πλευρά του Ιράκ.

Παράλληλα, η κινητικότητα στο πεδίο είναι πρωτοφανής, καθώς πέντε οργανώσεις συγκρότησαν ήδη τον «Συνασπισμό Πολιτικών Δυνάμεων του Ιρανικού Κουρδιστάν», μετακινώντας χιλιάδες μαχητές από τα σύνορα προς το εσωτερικό του Ιράν.

Ωστόσο, η επιχείρηση δεν στερείται ρίσκου. Στους διαδρόμους των μυστικών υπηρεσιών εκφράζονται σοβαρές επιφυλάξεις για την πραγματική στρατιωτική ισχύ των κουρδικών ομάδψν, με τον κίνδυνο να χρησιμοποιηθούν ως «αναλώσιμοι» στο πεδίο της μάχης να παραμένει ορατός. Το γεωπολιτικό παζλ συμπληρώνεται από τις απευθείας επαφές του Ντόναλντ Τραμπ με τους Κούρδους ηγέτες Μασούντ Μπαρζανί και Μπαφέλ Ταλαμπανί, μια κίνηση που υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδει ο Λευκός Οίκος στον κουρδικό παράγοντα για τη νέα αρχιτεκτονική της Μέσης Ανατολής.