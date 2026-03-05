CNN: Ιρανικά βομβαρδιστικά καταρρίφθηκαν 2 λεπτά πριν χτυπήσουν μεγάλη αμερικανική βάση στο Κατάρ

Ιρανικά βομβαρδιστικά αεροσκάφη φέρεται να έφτασαν «σε απόσταση δύο λεπτών» από το να πλήξουν τη μεγαλύτερη στρατιωτική βάση που φιλοξενεί αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή, προτού καταρριφθούν από καταριανά μαχητικά στην πρώτη αποστολή εναέριας εμπλοκής της Πολεμικής Αεροπορίας του Κατάρ, σύμφωνα με δύο πηγές που ενημερώθηκαν για την επιχείρηση και μίλησαν στο CNN.

Ειδικότερα, όπως μεταδίδει το CNN, το πρωί της Δευτέρας (2/3) οι Φρουροί της Επανάστασης έστειλαν δύο τακτικά βομβαρδιστικά Su-24, που χρονολογούνται από τη σοβιετική εποχή, με κατεύθυνση την αεροπορική βάση al-Udeid στο Κατάρ καθώς και την Ras Laffan, κρίσιμη εγκατάσταση επεξεργασίας φυσικού αερίου και βασικό πυλώνα της καταριανής οικονομίας. Σημειώνεται πως στη συγκεκριμένη βάση συνήθως σταθμεύουν περίπου 10.000 Αμερικανοί στρατιωτικοί.

Μία από τις πηγές ανέφερε ότι τα ιρανικά αεροσκάφη απείχαν «δύο λεπτά» από τους στόχους. Η δεύτερη πηγή είπε στο CNN ότι τα αεροσκάφη του Ιράν εντοπίστηκαν οπτικά και φωτογραφήθηκαν να «φέρουν βόμβες και κατευθυνόμενα πυρομαχικά».

«Δεν απάντησαν στις προειδοποιήσεις» – Πέταξαν στα 80 πόδια για να αποφύγουν ραντάρ

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι Καταριανοί εξέπεμψαν προειδοποίηση μέσω ασυρμάτου, χωρίς να λάβουν απάντηση. Κατά την ίδια πηγή, τα ιρανικά αεροσκάφη είχαν κατέβει σε ύψος περίπου 80 ποδιών για να μειώσουν την πιθανότητα εντοπισμού από ραντάρ.

Λόγω «χρονικών περιορισμών» και «με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία», τα αεροσκάφη «χαρακτηρίστηκαν εχθρικά», όπως ανέφερε στο CNN η δεύτερη πηγή.

Αερομαχία και κατάρριψη – Έρευνες για τα πληρώματα

Στη συνέχεια, το Κατάρ απογείωσε μαχητικά και ένα F-15 ενεπλάκη σε αερομαχία με τα ιρανικά Su-24, καταρρίπτοντάς τα, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Τα ιρανικά αεροσκάφη φέρονται να συνετρίβησαν εντός των χωρικών υδάτων του Κατάρ.

Ο εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ του Κατάρ, Majed al-Ansari, δήλωσε σε ενημέρωση ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση αναζήτησης των πληρωμάτων.

Καπνός πάνω από την Ντόχα του Κατάρ / Φωτ.: Reuters

Πρώτη χρήση επανδρωμένων αεροσκαφών από το Ιράν

Το CNN σημειώνει ότι το περιστατικό θεωρείται ασυνήθιστο, καθώς μέχρι τώρα τα ιρανικά αντίποινα αποδίδονται κυρίως σε βαλλιστικούς πυραύλους και drones.

Ο στρατηγός Dan Caine, πρόεδρος του Μικτού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ, αναγνώρισε το περιστατικό σε ενημέρωση την Τετάρτη στο Πεντάγωνο, χωρίς να προσδιορίσει τον τελικό στόχο των ιρανικών βομβαρδιστικών.

«Καταριανά μαχητικά, για πρώτη φορά, κατέρριψαν δύο ιρανικά βομβαρδιστικά καθ’ οδόν προς την τοποθεσία τους», είπε χαρακτηριστικά.

«Κλιμάκωση» βλέπει η Ντόχα

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί την Τετάρτη, ο πρωθυπουργός του Κατάρ Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι χαρακτήρισε το περιστατικό ως «κλιμάκωση» και ως ένδειξη ότι η Τεχεράνη δεν δείχνει «γνήσια επιθυμία» για αποκλιμάκωση ή επίλυση.

Πύραυλοι και drones στον Κόλπο

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το Ιράν έχει εξαπολύσει εκατοντάδες πυραύλους και drones προς αραβικά κράτη του Κόλπου ως αντίποινα για αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα. Περιφερειακές κυβερνήσεις φέρονται να κάνουν λόγο για πάνω από 400 βαλλιστικούς πυραύλους και πάνω από 1.000 drones από την έναρξη των επιθέσεων.

Παρά το γεγονός ότι «η πλειονότητα» φέρεται να έχει αναχαιτιστεί, το CNN αναφέρει ότι έξι Αμερικανοί στρατιωτικοί σκοτώθηκαν όταν ιρανικό βλήμα διέφυγε της αεράμυνας και έπληξε πρόχειρο κέντρο επιχειρήσεων στο λιμάνι Shuaiba στο Κουβέιτ, την Κυριακή.