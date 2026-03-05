Η Τεχεράνη ισχυρίζεται ότι χτύπησε αμερικανικό τάνκερ - Συνετρίβη F-15 των ΗΠΑ στο Ιράν

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι πολεμικές συγκρούσεις στον ευρύτερο χώρο της Μέσης Ανατολής με το Ισραήλ να σφυροκοπά την Τεχεράνη, την ώρα που το Ιράν ισχυρίζεται πως χτύπησε αμερικανικό τάνκερ στον Περσικό Κόλπο, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

Ειδικότερα, οι Φρουροί της Επανάστασης ισχυρίζονται ότι έπληξαν ένα αμερικανικό δεξαμενόπλοιο στα βόρεια του Περσικού Κόλπου, με ιρανικά ΜΜΕ να μεταδίδουν πως το πλοίο έχει πάρει φωτιά.

«Είχαμε δηλώσει προηγουμένως ότι, βάσει των διεθνών νόμων και ψηφισμάτων, σε περιόδους πολέμου, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα έχει το δικαίωμα να ελέγχει το πέρασμα μέσω του Στενού του Ορμούζ», ανέφερε χαρακτηριστικά εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης.

Την ίδια ώρα, πληροφορίες αναφέρουν ότι ένα F-15E Strike Eagle της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ συνετρίβη νωρίς την Τετάρτη στο νοτιοδυτικό Ιράν.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες ο πιλότος και ο αξιωματικός των οπλικών συστημάτων εκτινάχθηκαν με ασφάλεια και προσγειώθηκαν στο Ιράν. Ακολούθησε επιχείρηση διάσωσης από Αμερικανούς και Ισραηλινούς στο έδαφος του Ιράν, με την οποία το πλήρωμα του αμερικανικού F-15 απομακρύνθηκε με ασφάλεια και μεταφέρθηκε σε αεροπορική βάση στη Σαουδική Αραβία.

According to various reports on X, a U.S. Air Force F-15E Strike Eagle reportedly crashed early Wednesday during a strike mission over southwestern Iran, possibly due to Iranian air defenses.



Both crew members reportedly ejected safely, and a U.S.–Israeli combat search and… — Clash Report (@clashreport) March 5, 2026

Το Ιράν απειλεί να χτυπήσει πυρηνική εγκατάσταση του Ισραήλ

Σύμφωνα με μια τηλεγράφημα του ISNA, το Ιράν απείλησε να ανατινάξει πυρηνικό αντιδραστήρα στο Ισραήλ.

Ιρανός στρατιωτικός αξιωματούχος, μιλώντας στο ISNA, δήλωσε ότι αν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ προσπαθήσουν να ανατρέψουν το καθεστώς της Τεχεράνης, το Ιράν θα στοχεύσει τις ισραηλινές πυρηνικές εγκαταστάσεις στη Ντιμόνα.

Ο αξιωματούχος δήλωσε: «Αν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ προσπαθήσουν να αλλάξουν το καθεστώς της Τεχεράνης, το Ιράν θα επιτεθεί στον πυρηνικό αντιδραστήρα του Ισραήλ στη Ντιμόνα».

Το Ισραήλ σφυροκοπά την Τεχεράνη

Εκρήξεις σημειώθηκαν σήμερα το πρωί στην Τεχεράνη και στο δυτικό τμήμα της περιφέρειάς της, μετέδωσαν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, μετά την ανακοίνωση από το Ισραήλ νέων πληγμάτων κατά την έκτη ημέρα του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, έκρηξη σημειώθηκε στο δυτικό τμήμα της Τεχεράνης, ενώ σύμφωνα με ιρανικές εφημερίδες τουλάχιστον μια έκρηξη σημειώθηκε στην Καράτζ, πόλη στα δυτικά της Τεχεράνης.

Δημοσιογράφοι του AFP που βρίσκονται στην πόλη άκουσαν στρατιωτικά αεροσκάφη να πετούν πάνω από το δυτικό τμήμα της Τεχεράνης, όπως και μακρινές εκρήξεις, οι οποίες ήταν ωστόσο πολύ ισχυρές. Ο ένας από αυτούς πρόσθεσε ότι καπνός υψωνόταν στον ουρανό στο νότιο τμήμα της Τεχεράνης.

Ο ισραηλινός στρατός είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι εξαπέλυσε «κύμα επιθέσεων σε μεγάλη κλίμακα κατά των υποδομών του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος σε όλη την Τεχεράνη».

Παράλληλα εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα στην πρωτεύουσα Ντόχα του Κατάρ και την πρωτεύουσα Μανάμα του Μπαχρέιν, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP.