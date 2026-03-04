Ακρωτήρι: Ενεργοποιήθηκαν τα πρωτόκολλα ασφαλείας για ύποπτο αντικείμενο – Έληξε ο συναγερμός

Συναγερμός σήμανε στην Κύπρο και συγκεκριμένα στην περιοχή του Ακρωτηρίου το βράδυ της Τετάρτης 4 Μαρτίου 2026, όταν άρχισαν να ηχούν σειρήνες για λίγα λεπτά.

Δείτε βίντεο του FLASH από τα λεπτά αγωνίας με τον ήχο της σειρήνας στο Ακρωτήρι:



— Flash.gr (@flashgrofficial) March 4, 2026

Οι κάτοικοι του Ακρωτηρίου έλαβαν μήνυμα για απειλή σε εξέλιξη, την ώρα που στρατιωτικές πηγές τόνιζαν ότι είχε εντοπιστεί ύποπτο αντικείμενο περίπου τρία χιλιόμετρα από τη βρετανική στρατιωτική βάση στο Ακρωτήρι.

Το μήνυμα έγραφε χαρακτηριστικά: «Υπάρχει μια συνεχιζόμενη απειλή για την ασφάλεια. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους και αποφύγετε τις μετακινήσεις μέχρι να λάβετε νεότερη επίσημη ειδοποίηση. Απομακρυνθείτε από τα παράθυρα και καλυφθείτε στο σπίτι σας πίσω ή κάτω από ογκώδη, συμπαγή έπιπλα. Παρακαλούμε περιμένετε περαιτέρω οδηγίες».

Σύμφωνα με πληροφορίες του FLASH, δεν έχουν απογειωθεί τα ελληνικά F-16 VIPER από το αεροδρόμιο της Πάφου για να εμπλακούν στο περιστατικό.



Λίγο μετά τις 23:00 το περιστατικό θεωρήθηκε λήξαν μιας και δεν βρέθηκε κάτι ύποπτο. Όπως δήλωσε ο δήμαρχος Κουρίου, φαίνεται πως εντοπίστηκε εναέριο όχημα, το οποίο δεν θεωρήθηκε απειλή.

Επέστρεψαν 130 οικογένειες

Στο χωριό Ακρωτήρι αρκετοί είναι οι κάτοικοι που έχουν επιστέψει. Από τις 80 οικογένειες το βράδυ της Τρίτης ο αριθμός ανέβηκε στις 130 οικογένειες την Τέταρτη (4/3).

Να σημειωθεί πως δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι αντίστοιχο. Συναγερμός είχε ηχήσει και τα μεσάνυχτα της Δευτέρας, με τη Βρετανική διοίκηση να κάνει λόγο για λάθος συναγερμό.



«Προληπτικά πρωτόκολλα ασφαλείας»

Με ανάρτησή του στο X, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, τόνισε ότι δεν εντοπίστηκε κάποια απειλή και ότι ενεργοποιήθηκαν προληπτικά τα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Όπως ανέφερε: «Σε σχέση με την ενεργοποίηση μέτρων ασφαλείας που σημειώθηκε νωρίτερα στις Βρετανικές Βάσεις, διευκρινίζεται ότι δεν έχει εντοπιστεί οποιαδήποτε απειλή.



Η ενεργοποίηση των πρωτοκόλλων ασφαλείας και η ήχηση σειρήνων πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων. Από τους ελέγχους δεν έχει προκύψει οποιοδήποτε περιστατικό.



Ως εκ τούτου, η ενεργοποίηση των μέτρων έχει πλέον λήξει, ενώ οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την κατάσταση στο πλαίσιο των καθιερωμένων διαδικασιών».