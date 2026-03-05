Ηρεμία στο Ακρωτήρι μετά τον συναγερμό από ύποπτο αντικείμενο - Επιστρέφουν οικογένειες στην περιοχή

Ηρεμία επικρατεί σήμερα Πέμπτη (5/3) στην περιοχή του Ακρωτηρίου στην Κύπρο μετά τον χθεσινοβραδινό συναγερμό που σήμανε λόγω του εντοπισμού ύποπτου αντικειμένου.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να ηχήσουν για 10 λεπτά οι σειρήνες, ενώ οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν μήνυμα στα κινητά τους για απειλή σε εξέλιξη.

Το μήνυμα έγραφε χαρακτηριστικά: «Υπάρχει μια συνεχιζόμενη απειλή για την ασφάλεια. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους και αποφύγετε τις μετακινήσεις μέχρι να λάβετε νεότερη επίσημη ειδοποίηση. Απομακρυνθείτε από τα παράθυρα και καλυφθείτε στο σπίτι σας πίσω ή κάτω από ογκώδη, συμπαγή έπιπλα. Παρακαλούμε περιμένετε περαιτέρω οδηγίες».

Δείτε βίντεο από τα λεπτά αγωνίας με τον ήχο της σειρήνας στο Ακρωτήρι:

Συναγερμός σήμανε στην Κύπρο και συγκεκριμένα στην περιοχή του Ακρωτηρίου το βράδυ της Τετάρτης 4 Μαρτίου 2026, όταν άρχισαν να ηχούν σειρήνες pic.twitter.com/eBlDe8gyQ2 — Flash.gr (@flashgrofficial) March 4, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες του FLASH, τα ελληνικά F-16 VIPER δε χρειάστηκε να απογειωθούν από το αεροδρόμιο της Πάφου για να εμπλακούν στο περιστατικό.



Λίγο μετά τις 23:00 το περιστατικό θεωρήθηκε λήξαν μιας και δεν βρέθηκε κάτι ύποπτο. Όπως δήλωσε ο δήμαρχος Κουρίου, φαίνεται πως εντοπίστηκε εναέριο όχημα, το οποίο δεν θεωρήθηκε απειλή.

Να σημειωθεί πως δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι αντίστοιχο. Συναγερμός είχε ηχήσει και τα μεσάνυχτα της Δευτέρας, με τη βρετανική διοίκηση να κάνει λόγο για λάθος συναγερμό.



Επέστρεψαν 170 οικογένειες

Την ίδια ώρα, η κανονικότητα φαίνεται πως επιστρέφει στο χωριό Ακρωτήρι καθώς ο αριθμός των οικογενειών που έχουν επιστρέψει στις εστίες τους έχει ανέβει στις 170, μετά την αρχική ανησυχία που είχε προκαλέσει η επίθεση του ιρανικού drone στη βρετανική αεροπορική βάση της RAF.

Σημειώνεται πως, σύμφωνα με τις κυπριακές Αρχές, αύριο Παρασκευή, αναμένεται να επαναξιολογηθεί η κατάσταση αναφορικά με την εκκένωση που είχε ανακοινωθεί για τους οικισμούς της περιοχής.