Απίστευτο βίντεο: Αμερικανικό F-15 καταρρίπτεται στον αέρα του Κουβέιτ - Σώος ο πιλότος

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας 2 Μαρτίου στο Κουβέιτ καθώς ένα αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος F-15 καταρρίφθηκε.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο πιλότος ενεργοποίησε τα αερόστατα ασφαλείας και κατάφερε να εκτοξευθεί με επιτυχία πριν από τη συντριβή του αεροσκάφους και αναφέρεται ότι είναι ασφαλής. Η αιτία της συντριβής δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί επίσημα και οι αρχές έχουν δημοσιεύσει περιορισμένες λεπτομέρειες μέχρι στιγμής.

Τη συντριβή κατέγραψαν σε βίντεο δεκάδες αυτόπτες μάρτυρες το οποίο κοινοποίησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συγκεκριμένα, φαίνεται ότι το μαχητικό αεροσκάφος τυλίγεται στις φλόγες στον αέρα πριν πέσει στο έδαφος.

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για κατάρριψη από φίλια πυρά.

BREAKING: A U.S. fighter jet has crashed in Kuwait. pic.twitter.com/W6Mgim47iO — Clash Report (@clashreport) March 2, 2026

Τι είναι το F-15

Σημειώνεται ότι τα συγκεκριμένα αεροσκάφη θεωρούνται από τα εμβληματικότερα μαχητικά στο οπλοστάσιο των ΗΠΑ και πιστεύεται ότι πρόκειται για ένα F-15 Eagle. Σχεδιασμένο για αποστολές αεροπορικής υπεροχής, το δικινητήριο, παντός καιρού τακτικό τζετ τέθηκε σε υπηρεσία το 1976.

Αναπτύχθηκε από την McDonnell Douglas - η οποία πλέον αποτελεί μέρος της Boeing - και μπορεί να φτάσει ταχύτητες έως και 2,5 Mach. Παράλληλα, είναι γνωστό για τη μεγάλη εμβέλειά του και τη μεγάλη χωρητικότητα ωφέλιμου φορτίου του. Η πλατφόρμα αργότερα εξελίχθηκε σε παραλλαγές πολλαπλού ρόλου όπως το F-15E Strike Eagle και το τελευταίο F-15EX Eagle II.

Από το 2026, το F-15 Eagle φέρεται να διατηρεί ένα αήττητο ρεκόρ μάχης αέρος-αέρος 104-0, υπογραμμίζοντας τη φήμη του ως ένα από τα πιο επιτυχημένα μαχητικά αεροσκάφη στη σύγχρονη στρατιωτική ιστορία.