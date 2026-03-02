Πρεμιέρα για τη Μελάνια Τραμπ ως πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας στη Νέα Υόρκη

Την προεδρία του κρίσιμου Συμβουλίου Ασφαλείας θα αναλάβει η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει τη δευτέρα 2 Μαρτίου στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Η θεματολογία του σημερινού συμβουλίου θα επικεντρωθεί στα παιδιά, την τεχνολογία και την εκπαίδευση σε καταστάσεις σύγκρουσης, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε ο Λευκός Οίκος.

.@FLOTUS @MELANIATRUMP leadership will mark the first time a sitting U.S. First Lady presides over the Security Council as members consider education, technology, peace, and security.https://t.co/9PN6sObNk0 — Office of the First Lady (@FirstLadyOffice) February 27, 2026

«Η πρώτη κυρία επανεφευρίσκει τον ρόλο της και αυτό σηματοδοτεί ένα ακόμη πρωτοποριακό επίτευγμα για εκείνη», δήλωσε πηγή στο Fox News Digital. «Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που μια Πρώτη Κυρία θα απευθυνθεί στο Συμβούλιο Ασφαλείας, τηρώντας την αποστολή της να ενδυναμώσει την επόμενη γενιά με την εκπαίδευση και την τεχνολογία».

Ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες χαρακτήρισε την κίνηση αυτή «ενδεικτική της σημασίας που προσδίδουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Συμβούλιο Ασφαλείας».

ΟΙ ΗΠΑ αναλαμβάνουν την εκ περιτροπής προεδρία

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν τον Μάρτιο την εναλλασσόμενη προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας, γεγονός που περιλαμβάνει να προεδρεύουν στις συνεδριάσεις. Οι πρεσβευτές των χωρών στον ΟΗΕ ή κυβερνητικοί αντιπρόσωποι συνήθως ηγούνται των συνεδριάσεων του 15μελούς σώματος.

Όποια χώρα ασκεί την προεδρία του συμβουλίου για τον μήνα, έχει τη δυνατότητα να επιλέξει το θέμα για ορισμένες συνεδριάσεις-υπογραφές.

Η εμφάνιση λοιπόν της Μελάνια Τραμπ θα γίνει με φόντο τεταμένες σχέσεις ανάμεσα στην κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και τα Ηνωμένα Έθνη. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, οι ΗΠΑ χρωστούν στον οργανισμό δισεκατομμύρια δολάρια.

Ταυτόχρονα ο Τραμπ τον έχει επανειλημμένα επικρίνει ως «αναποτελεσματικό», έχει αποσύρει τις ΗΠΑ από αρκετούς θεσμούς του ΟΗΕ καθώς και από διεθνείς συμφωνίες, ενώ πρόσφατα παρουσίασε δικές του πρωτοβουλίες, όπως το Συμβούλιο Ειρήνης.