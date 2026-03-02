Τραμπ για την ηγεσία του Ιράν: «Έχω τρεις πολύ καλές επιλογές - Να τελειώσουμε τη δουλειά πρώτα»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες Κυριακή (1/3) μιλώντας στους New York Times πως «έχει τρεις πολύ καλούς υποψήφιους» για να αναλάβουν τη διακυβέρνηση του Ιράν μεταπολεμικά, εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας το Σάββατο, κατά τη διάρκεια σύντομης συνέντευξης που παραχώρησε τηλεφωνικά στην εφημερίδα.

Ερωτηθείς ποιον θα ήθελε να δει να αναλαμβάνει επικεφαλής της χώρας, ο Ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας απάντησε «έχω τρεις πολύ καλές επιλογές», προσθέτοντας: «δεν θα τις αποκαλύψω προς το παρόν. Ας τελειώσουμε τη δουλειά πρώτα».

Ο κ. Τραμπ επανέλαβε ακόμη ότι «πρόθεση» της κυβέρνησής του και αυτής του Ισραήλ είναι ο πόλεμος να διαρκέσει «τέσσερις ή πέντε εβδομάδες». «Υπολογίσαμε ότι θα διαρκέσει περίπου τέσσερις εβδομάδες. Ήταν πάντα μια διαδικασία τεσσάρων εβδομάδων. Όσο ισχυρή κι αν είναι, είναι μια μεγάλη χώρα, θα χρειαστούν τέσσερις εβδομάδες — ή και λιγότερο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Την ίδια ώρα, το United States Central Command (Centcom), το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε ότι το γενικό επιτελείο του Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) καταστράφηκε σε αμερικανοϊσραηλινές αεροπορικές επιδρομές.

Σε ανάρτησή του στο Twitter, το Centcom ανέφερε: «Το IRGC σκότωσε περισσότερους από 1.000 Αμερικανούς κατά τη διάρκεια των τελευταίων 47 ετών. Χθες, μια ευρείας κλίμακας αμερικανική επίθεση αποκεφάλισε το φίδι. Η Αμερική έχει τις πιο ισχυρές ένοπλες δυνάμεις στη Γη και το IRGC δεν έχει πλέον αρχηγείο». Η ανάρτηση συνοδευόταν από βίντεο με πυραύλους να εκτοξεύονται από αμερικανικά αντιτορπιλικά.