«Ο Τραμπ βύθισε την περιοχή στο χάος»: Κάθετος ο Αλί Λαριτζανί για συνομιλίες με τις ΗΠΑ

Απορρίπτει οποιαδήποτε διαπραγμάτευση με τις ΗΠΑ ο Αλί Λαριτζανί, επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν και κορυφαίος σύμβουλος του δολοφονηθέντος Ανώτατου Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ.

Όπως τόνισε σε ανάρτηση που πραγματοποίησε στο X το πρωί της Δευτέρας 2 Μαρτίου«δεν θα διαπραγματευτούμε με τις ΗΠΑ» αντικρούοντας, ουσιαστικά, δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο η Τεχεράνη επιδιώκει την επανέναρξη των έμμεσων συνομιλιών με την Ουάσιγκτον.

Μάλιστα, σε ξεχωριστή ανάρτηση κατηγόρησε τον Ντόναλντ Τραμπ πως «βύθισε την περιοχή στο χάος με τις "παραληρηματικές φαντασιώσεις" του και τώρα φοβάται ότι θα υπάρξουν κι άλλες απώλειες στις τάξεις των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων».

«Τώρα ανησυχεί για περαιτέρω απώλειες Αμερικανών στρατιωτών. Με τις δικές του αυταπάτες, έχει μετατρέψει το σύνθημα "Πρώτα η Αμερική" σε "Πρώτα το Ισραήλ" και έχει θυσιάσει αμερικανικά στρατεύματα για τη δίψα του Ισραήλ για εξουσία».

Κατηγόρησε περαιτέρω τον Τραμπ ότι «κάνει τους Αμερικανούς στρατιώτες και τις οικογένειές τους να πληρώσουν το τίμημα με νέα ψέματα».

Η κοινή στρατιωτική επιχείρηση ΗΠΑ-Ισραήλ που ξεκίνησε το Σάββατο έχει σκοτώσει αρκετούς ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους. Η Τεχεράνη ανταπέδωσε με επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους που στόχευαν χώρες του Κόλπου. Τρεις Αμερικανοί στρατιωτικοί σκοτώθηκαν και πέντε άλλοι τραυματίστηκαν σοβαρά.

Ποιος είναι ο Αλί Λαριτζανί

Ο Αλί Λαριτζανί, βετεράνος Ιρανός πολιτικός, επανεμφανίστηκε πέρυσι ως μια από τις πιο ισχυρές προσωπικότητες στην ιεραρχία ασφαλείας. Έχει διαχειριστεί ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο, από τις πυρηνικές διαπραγματεύσεις μέχρι τους περιφερειακούς δεσμούς της Τεχεράνης και τη βίαιη καταστολή των εσωτερικών αναταραχών.

Στέλεχος του καθεστώτος, προέρχεται από μια από τις κορυφαίες κληρικές οικογένειες της χώρας, ο Λαριτζανί επέβλεπε τις προσπάθειες του Ιράν να καταλήξει σε πυρηνική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες - μόλις ένα μήνα αφότου η Ουάσινγκτον του επέβαλε κυρώσεις τον Ιανουάριο για φερόμενη διεύθυνση μιας θανατηφόρας καταστολής των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων.

Διορίστηκε τον Αύγουστο ως Γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας (SNSC), ο Λαριτζανί κατείχε ανώτερες θέσεις καθ' όλη τη διάρκεια μιας καριέρας που χαρακτηρίστηκε από αφοσίωση στον Χαμενεΐ και φήμη για ρεαλιστικές σχέσεις με τις συχνά αντίπαλες παρατάξεις του συστήματος.

Ορισμένες από τις δημόσιες δηλώσεις του σχετικά με το πυρηνικό ζήτημα είχαν ρεαλιστικό τόνο. «Κατά την άποψή μου, αυτό το ζήτημα είναι επιλύσιμο», δήλωσε στην κρατική τηλεόραση του Ομάν τον περασμένο μήνα, αναφερόμενος στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ. «Εάν η ανησυχία των Αμερικανών είναι ότι το Ιράν δεν πρέπει να προχωρήσει στην απόκτηση πυρηνικών όπλων, αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί».

Πεζεσκιάν: Το Ιράν θα συνεχίσει σκληρά χτυπήματα

Σε μήνυμα προς τον ιρανικό λαό την Κυριακή, ο Πεζεσκιάν τόνισε ότι η χώρα «θα συνεχίσει να ακολουθεί τα βήματα του ανώτατου ηγέτη μας». Η δήλωση έρχεται μετά τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα που οδήγησαν στον θάνατο του αγιατολάχ Χαμενεΐ.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν την εκκίνηση «νέου κύματος επιθέσεων μεγάλης κλίμακας» κατά του «εχθρού». Σύμφωνα με τοπικά μέσα, πρόκειται για το έβδομο και όγδοο κύμα της επιχείρησης «Ειλικρινής Υπόσχεση 4», χωρίς να διευκρινίζονται οι ακριβείς στόχοι.

Η κλιμάκωση αυτή υπογραμμίζει την αποφασιστικότητα της Ισλαμικής Δημοκρατίας να συνεχίσει στρατιωτικές ενέργειες παρά την κρίσιμη κατάσταση στην περιοχή.