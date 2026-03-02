Ιρανικός πύραυλος χτύπησε το σπίτι Φιλιππινέζας στο Ντουμπάι ενώ έκανε live streaming

Σε σοκ βρίσκονται οι πολίτες και επισκέπτες που βρίσκονται στο Ντουμπάι καθώς από το βράδυ του Σαββάτου το Ιράν δεν έχει σταματήσει να σφυροκοπά την περιοχή.

Μια streamer από τις Φιλιππίνες η οποία μετέδιδε ζωντανά τα όσα συμβαίνουν στα Αραβικά Εμιράτα μετά τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, έζησε την απόλυτη φρίκη αφού κατέγραψε τη στιγμή που ιρανικός πύραυλος έπεσε στην πολυκατοικία που διαμένει.

Συγκεκριμένα, ενώ μιλούσε στους ακροατές της ακούγεται ένας δυνατός θόρυβος και πανικόβλητη κοιτάζει προς την πόρτα που βρίσκεται πίσω της. Δευτερόλεπτα μετά η εικόνα μαυρίζει και ακούγεται μια εκκωφαντική έκρηξη και στη συνέχεια αντικείμενα να πέφτουν.

Η φρικιαστική σκηνή καταγράφηκε καρέ καρέ και μέχρι στιγμής η τύχη της γυναίκας παραμένει άγνωστη. Όπως είναι λογικό, το εν λόγω βίντεο έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου με τους χρήστες να σχολιάζουν τα σοκαριστικά πλάνα που αντίκρισαν.

UAE : Horrific, A Filipina woman was live streaming from her apartment in Dubai when it was hit by an Iranian missile, causing massive destruction.



US-Israel is targeting military installations while the Islamic regime of Iran is targeting civilians across the Middle East. pic.twitter.com/yD98vB0H8J — Baba Banaras™ (@RealBababanaras) March 2, 2026

Χτυπήθηκε η αμερικανική πρεσβεία στο Κουβέιτ

Στο στόχαστρο της Τεχεράνης έχουν μπει βάσεις των ΗΠΑ και της Βρετανίας στις χώρες του Κόλπου, ενώ πλήγμα από ιρανικό drone σημειώθηκε και στη βάση της RAF στο Ακρωτήρι της Κύπρου.

Την ίδια ώρα, στήλη πυκνού καπνού υψώθηκε από τον τομέα όπου βρίσκεται η αμερικανική πρεσβεία στο Κουβέιτ και στην περιοχή έχουν σπεύσει και επιχειρούν πυροσβέστες, όπως δηλώνει αυτόπτης μάρτυρας στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters.