Μακελειό στο ιρανικό σχολείο θηλέων της Μινάμπ: Τα στοιχεία που δείχνουν ότι ήταν χτύπημα των ΗΠΑ

Ίσως η πιο φρικτή στιγμή της πολεμικής σύρραξης στη Μέση Ανατολή που συμπληρώνει πλέον 11 ημέρες, ήταν το πολύνεκρο αεροπορικό χτύπημα σε σχολείο θηλέων στην πόλη Μινάμπ στο νότιο Ιράν, η οποία στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 165 άτομα, στην πλειονότητά τους ανήλικες μαθήτριες.

Πρόκειται για τη χειρότερη μαζική δολοφονία στον πόλεμο του ΗΠΑ και του Ισραήλ ενάντια στο Ιράν, επίθεση που συνέβη κατά την πρώτη ημέρα της σύγκρουσης, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, την ίδια μέρα που εξοντώθηκε και ο -επί 37 χρόνια- ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ.

Το βάρβαρο χτύπημα προκάλεσε διεθνές κύμα κατακραυγής και έχει χαρακτηριστεί από την UNESCO ως «σοβαρή παραβίαση» του διεθνούς δικαίου, ωστόσο αρκετοί αντίπαλοι του Ιράν υποστηρίζουν ότι αποτελεί «προβοκάτσια» που οργανώθηκε από το ίδιο το καθεστώς της Τεχεράνης για να τους πλήξει ηθικά.

Φωτό: Reuters

«Κατά τη γνώμη μου, με βάση αυτά που έχω δει, αυτό έγινε από το Ιράν... είναι πολύ ανακριβείς, όπως γνωρίζετε, με τα πυρομαχικά τους. Δεν έχουν καμία απολύτως ακρίβεια. Έγινε από το Ιράν», τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ, σε δηλώσεις του το Σάββατο (7/3), επικαλούμενος ένα άλλο σενάριο περί «αστοχίας» του ιρανικού στρατού.

Ο ισχυρισμός αυτός δεν έχει υιοθετηθεί επίσημα από τον αμερικανικό στρατό, με τους εκπροσώπους του να λένε ότι «ερευνούν» το τραγικό περιστατικό. Άρνηση οποιασδήποτε εμπλοκής στο χτύπημα έχει εκφράσει και ο στρατός του Ισραήλ.

Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Guardian, υπάρχει ένα αυξανόμενο σύνολο στοιχείων που δείχνουν ότι το πολύνεκρο χτύπημα στο δημοτικό σχολείο θηλέων της Μινάμπ πραγματοποιήθηκε από τις ΗΠΑ.

Φωτό: Reuters

Δίπλα σε στρατιωτική εγκατάσταση του Ιράν

Το σχολείο «Shajareh Tayyebeh» βρισκόταν δίπλα σε ένα σύμπλεγμα κτιρίων που αποτελούν τοπικούς ναυτικούς στρατώνες και κτίρια υποστήριξης του ιρανικού σώματος των Φρουρών της Επανάστασης. Βίντεο από τον τόπο της τραγωδίας διασταυρώθηκαν με δορυφορικές εικόνες από τον Guardian, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η τοποθεσία του δημοτικού σχολείου.

Φωτό: Reuters

Παλαιότερες δορυφορικές εικόνες δείχνουν ότι το σχολείο ήταν κάποτε μέρος του ευρύτερου συγκροτήματος κτιρίων των Φρουρών της Επανάστασης και ήταν περιτοιχισμένο από τους στρατώνες για τουλάχιστον εννέα χρόνια.

Ωστόσο, για χρόνια, υπήρχαν σαφείς οπτικές ενδείξεις ότι πρόκειται για εκπαιδευτική εγκατάσταση, συμπεριλαμβανομένων πολύχρωμων ζωγραφιών στους τοίχους και μικρών αθλητικών γηπέδων - και τα δύο ορατά σε ορισμένες δορυφορικές εικόνες.

Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι το σχολείο ήταν κτίριο στρατιωτικής χρήσης κατά τη στιγμή της επίθεσης. Η τοποθεσία του, ωστόσο, ακριβώς δίπλα σε στρατιωτική εγκατάσταση, παρέχει έναν σαφή λόγο για τον οποίο μπορεί να έγινε στόχος βομβαρδισμών από τις ΗΠΑ ή το Ισραήλ.

Βίντεο αμέσως μετά το χτύπημα

Αρκετά βίντεο από το βομβαρδισμένο σχολείο, των οποίων η εγκυρότητα επαληθεύτηκε, δημοσιοποιήθηκαν στα ιρανικά social media αμέσως μετά το χτύπημα. Τουλάχιστον τέσσερα βίντεο δείχνουν ξεκάθαρα το ίδιο σημείο από διαφορετικές γωνίες, με κοινά στοιχεία όπως οι χαρακτηριστικές, πολύχρωμες ζωγραφιές στους τοίχους του σχολείου.

Ένα από αυτά τα βίντεο δείχνει τα ερείπια του κατεστραμμένου σχολείου και στη συνέχεια στρέφει την κάμερα για να αποκαλύψει πυκνό καπνό να υψώνεται πάνω από τον φράχτη, από την κατεύθυνση της στρατιωτικής εγκατάστασης των Φρουρών της Επανάστασης.

Το βίντεο αποτέλεσε μία από τις πρώτες ενδείξεις ότι η βόμβα που έπληξε το σχολείο, ήταν κομμάτι μίας σειράς επιθέσεων που στόχευσαν επίσης το συγκρότημα των Φρουρών της Επανάστασης δίπλα του.

Φωτό: Reuters

Δορυφορικές εικόνες από τον τόπο της επίθεσης

Στις 4 Μαρτίου, δημοσιεύθηκαν οι πρώτες δορυφορικές εικόνες που δείχνουν τις συνέπειες των επιθέσεων. Δείχνουν το κατεστραμμένο σχολικό κτίριο και τέσσερα άλλα κατεστραμμένα κτίρια σε άμεση γειτνίαση με αυτό, όλα εντός των τειχών του συγκροτήματος των Φρουρών της Επανάστασης.

Φωτό: Reuters

Ένα πυρομαχικό που έχουν μόνο οι ΗΠΑ

Στις 8 Μαρτίου, το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr δημοσίευσε βίντεο ενός πυραύλου που χτυπά μια τοποθεσία στο Μινάμπ.

Το βίντεο υποβλήθηκε σε διαδικασία γεωεντοπισμού από την ερευνητική ομάδα Bellingcat.

Ο γεωεντοπισμός είναι η διαδικασία διασταύρωσης φυσικών χαρακτηριστικών που εμφανίζονται σε μια εικόνα ή ένα βίντεο (όπως κτίρια, διαφημιστικές πινακίδες, σήμανση ή βουνά) με επαληθευμένες εικόνες μιας τοποθεσίας, όπως δορυφορικές εικόνες, ώστε να επιβεβαιωθεί πού καταγράφηκε το υλικό.

Η Bellingcat κατάφερε να αντιστοιχίσει κτίρια, υδατόπυργους, δέντρα και δρόμους από το βίντεο με δορυφορικές εικόνες της περιοχής της Μινάμπ, προκειμένου να εντοπίσει από ποια γωνία είχε τραβηχτεί το βίντεο και πού έπεσε ο πύραυλος. Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο πύραυλος είχε πλήξει το συγκρότημα των Φρουρών της Επανάστασης που βρίσκεται δίπλα στο σχολείο.

Ο πύραυλος που φαίνεται στο βίντεο έχει αναγνωριστεί από ειδικούς ως τύπου Tomahawk.

«Δεδομένων των εμπόλεμων πλευρών, αυτό υποδηλώνει ότι πρόκειται για αμερικανική επίθεση, καθώς το Ισραήλ δεν είναι γνωστό ότι διαθέτει πυραύλους Tomahawk», δήλωσε ο NR Jenzen‑Jones, διευθυντής της Armament Research Services, μιας συμβουλευτικής εταιρείας πληροφοριών που παρέχει ανάλυση πυρομαχικών σε κυβερνήσεις και ΜΚΟ. Οι ΗΠΑ είναι η μόνη χώρα που συμμετέχει στον πόλεμο με το Ιράν και διαθέτει αυτό το όπλο.

«Παρά τους διάφορους ισχυρισμούς που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, τα εν λόγω πυρομαχικά σαφώς δεν είναι ιρανικός πύραυλος Soumar: ο Soumar έχει έναν χαρακτηριστικό εξωτερικό κινητήρα που βρίσκεται προς τα πίσω, στην κάτω πλευρά του πυρομαχικού», εξήγησε ο ίδιος.

Αμερικανικές επιχειρήσεις στην περιοχή

Ενώ οι ΗΠΑ δεν έχουν παραδεχτεί ότι έπληξαν το σχολείο ή τους παρακείμενους στρατώνες των Φρουρών της Επανάστασης, έχουν αναφέρει ότι πραγματοποίησαν επιχειρήσεις στην περιοχή.

Σε ενημέρωση που έγινε στο Πεντάγωνο στις 4 Μαρτίου, με επικεφαλής τον υπουργό Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ, ο αμερικανικός στρατός κοινοποίησε ένα γραφικό το οποίο δείχνει τα σημεία στα οποία πραγματοποιούσαν επιθέσεις οι ΗΠΑ και το Ισραήλ στη διάρκεια της 28ης Φεβρουαρίου.

Ενώ η πόλη Μινάμπ δεν αναφέρεται σε αυτόν τον χάρτη, ένα από τα σημεία που διακρίνεται η τοποθεσία μιας αμερικανο-ισραηλινής επιδρομής αντιστοιχεί στην τοποθεσία της Μινάμπ.

Το γραφικό δείχνει επίσης πού είχαν πραγματοποιηθεί «ιρανικές επιθέσεις» σύμφωνα με τον αμερικανικό στρατό και καμία από αυτές δεν καταγράφεται στην περιοχή της Μινάμπ.

Φωτό: Reuters

Τα όσα δείχνει ο χάρτης ενισχύονται από ενημέρωση των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ και Ισραήλ, στις οποίες αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο αμερικανός στρατός επικέντρωσε τις αρχικές του επιθέσεις κατά μήκος της νότιας ακτογραμμής του Ιράν -εκεί που βρίσκεται η Μινάμπ- ενώ το Ισραήλ στόχευσε κυρίως στα δυτικά της χώρας.

Το σενάριο της «αστοχίας»

Λίγο μετά τον βομβαρδισμό, αρκετοί χρήστες στα social media ανέφερεραν αυτό που υποστήριξε στη συνέχεια και ο Ντόναλντ Τραμπ: ότι το σχολείο χτυπήθηκε από ιρανικό πύραυλο, ο οποίος αστόχησε.

Ωστόσο, οι φωτογραφίες της «αστοχίας» που παρουσιάζονται ως υποτιθέμενα αποδεικτικά στοιχεία, τραβήχτηκαν περίπου 1.600 χιλιόμετρα μακριά από τη Μινάμπ, στην πολύ πιο κρύα βόρεια πόλη Ζαντζάν.

Το φόντο της φωτογραφίας της «αστοχίας» δείχνει χιονισμένα βουνά, αλλά το Μινάμπ βρίσκεται στην, πολύ θερμότερη, νότια ακτή του Ιράν. Οι δορυφορικές εικόνες δεν δείχνουν χιονισμένα βουνά στην περιοχή της Μινάμπ.

Στο προσκήνιο της εικόνας της «αστοχίας», είναι ορατές πινακίδες για μια οδοντιατρική κλινική - οι ειδικοί έχουν επίσης γεωγραφικά τοποθετήσει αυτό το κτίριο γραφείων στο Ζαντζάν.

Σημειώνεται ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν έχει αναφερθεί άμεσα στην εικόνα που κυκλοφόρησε και δεν έχει παράσχει περαιτέρω αποδεικτικά στοιχεία για το σενάριο της «αστοχίας» που και ο ίδιος υποστήριξε.