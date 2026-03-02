Κύπρος: Εκκενώνονται οι βάσεις της Δεκέλειας, του Ακρωτηρίου και το αεροδρόμιο της Πάφου
Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή καθώς στο στόχαστρο ιρανικών πυραύλων φαίνεται πως είναι και η βρετανική βάση στο Ακρωτήρι της Κύπρου.
Συναγερμός σήμανε ξανά λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι της Δευτέρας 2 Μαρτίου στη βρετανική στρατιωτική βάση στο Ακρωτήρι καθώς ήχησαν οι σειρήνες.
Αμέσως μετά απογειώθηκαν αεροσκάφη, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει ο Φιλελεύθερος Κύπρου. Παράλληλα, όπως αναφέρει το κυπριακό δίκτυο, συναγερμός σήμανε και στο αεροδρόμιο Πάφου μετά από εντοπισμό drone στον ενάεριο χώρο. Δόθηκαν οδηγίες να εκκενωθεί άμεσα από επιβάτες και προσωπικό.
Λίγο πριν τις 13:00, δόθηκε εντολή για εκκένωση της Βάσης Δεκέλειας.
Οι εργαζόμενοι αποχωρούν και κλείνει η πύλη της βάσης που εκκενώνεται. «Υπάρχει συνεχιζόμενη απειλή ασφαλείας. Παρακαλούμε επιστρέψτε στα σπίτια σας και παραμείνετε μέσα μέχρι νεότερης επίσημης ειδοποίησης. Απομακρυνθείτε από τα παράθυρα και προστατευτείτε πίσω ή κάτω από στιβαρά, γερά έπιπλα. Παρακαλούμε περιμένετε περαιτέρω οδηγίες», αναφέρει το μήνυμα που στάλθηκε στους εργαζομένους.