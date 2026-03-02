Κύπρος: Εκκενώνονται οι βάσεις της Δεκέλειας, του Ακρωτηρίου και το αεροδρόμιο της Πάφου

Συναγερμός σήμανε ξανά λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι της Δευτέρας 2 Μαρτίου στη βρετανική στρατιωτική βάση στο Ακρωτήρι καθώς ήχησαν οι σειρήνες.

Αμέσως μετά απογειώθηκαν αεροσκάφη, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει ο Φιλελεύθερος Κύπρου. Παράλληλα, όπως αναφέρει το κυπριακό δίκτυο, συναγερμός σήμανε και στο αεροδρόμιο Πάφου μετά από εντοπισμό drone στον ενάεριο χώρο. Δόθηκαν οδηγίες να εκκενωθεί άμεσα από επιβάτες και προσωπικό.

WATCH: Sirens at RAF Akrotiri Air Base in Cyprus. pic.twitter.com/qG2p6lRPvR — Clash Report (@clashreport) March 2, 2026

Λίγο πριν τις 13:00, δόθηκε εντολή για εκκένωση της Βάσης Δεκέλειας.

Οι εργαζόμενοι αποχωρούν και κλείνει η πύλη της βάσης που εκκενώνεται. «Υπάρχει συνεχιζόμενη απειλή ασφαλείας. Παρακαλούμε επιστρέψτε στα σπίτια σας και παραμείνετε μέσα μέχρι νεότερης επίσημης ειδοποίησης. Απομακρυνθείτε από τα παράθυρα και προστατευτείτε πίσω ή κάτω από στιβαρά, γερά έπιπλα. Παρακαλούμε περιμένετε περαιτέρω οδηγίες», αναφέρει το μήνυμα που στάλθηκε στους εργαζομένους.