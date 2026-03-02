Το «ευχαριστώ» της Κύπρου για την αποστολή ελληνικών φρεγατών και F-16 - Η δήλωση Λετυμπιώτη

Ευχαριστήριο μήνυμα στην ελληνική κυβέρνηση, απηύθυνε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, μετά την ανακοίνωση της Αθήνας ότι θα αποστείλει στην Κύπρο δύο φρεγάτες και δύο μαχητικά F-16 για να συνδράμει στη δύσκολη κατάσταση που βιώνει το νησί εν μέσω της πολεμικής ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή.

«Ευχαριστούμε την Ελληνική Κυβέρνηση για την ανταπόκρισή της σε συνέχεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε σήμερα ο Νίκος Χριστοδουλίδης με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη», τόνισε ο Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Στο πλαίσιο των αυξημένων προληπτικών μέτρων που λαμβάνονται λόγω των εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή, συμφωνήθηκε όπως η Ελλάδα αποστείλει δύο φρεγάτες του Πολεμικού Ναυτικού στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Πρόκειται για τη φρεγάτα «Κίμων» και ακόμη μία φρεγάτα, η οποία φέρει το σύστημα αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροχημάτων «Κένταυρος».

Παράλληλα, στο ίδιο πλαίσιο ενίσχυσης των προληπτικών μέτρων και της συνεργασίας μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και Ελλάδας, αποστέλλεται στην Κύπρο και ζεύγος αεροσκαφών F-16 της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας», ανέφερε ο κ. Λετυμπιώτης.