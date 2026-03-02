Η στιγμή που το ιρανικό drone πλήττει τη βάση της RAF στην Κύπρο - Βίντεο ντοκουμέντο

Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στις Βρετανικές Βάσεις Ακρωτηρίου, στην Κύπρο, έπειτα από έκρηξη στον αεροδιάδρομο η οποία προκλήθηκε από πτώση στρατιωτικού drone, προκαλώντας μικρές υλικές ζημιές.

Σε δηλώσεις της στο Sky News το πρωί της Δευτέρας 2 Μαρτίου, η υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας, Υβέτ Κούπερ, ανέφερε ότι στόχος της επίθεσης στη στρατιωτική βάση στο Ακρωτήρι της Κύπρου, ήταν ο διάδρομος προσγείωσης.



«Δεν είμαστε σε θέση να παρέχουμε περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες αυτή τη στιγμή, αλλά προφανώς λαμβάνονται όλα τα προληπτικά μέτρα γύρω από τη βάση», σημείωσε η κ. Κούπερ.

Η στιγμή που το drone πέφτει στη στρατιωτική βάση:

BREAKING: THE MOMENT BRITISH MILITARY BASE IN CYPRUS WAS STRUCK



The base is used to refuel US/Israel aircraft’s. pic.twitter.com/qBLebOh6lw — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) March 1, 2026

Ποιο είναι το ιρανικό Shahed 136

Η έκρηξη στις Βρετανικές Βάσεις στο Ακρωτήρι υλοποιήθηκε από drones καμικάζι. Σύμφωνα με το philenews, πρόκειται για το λεγόμενο Shahed 136, ένας συνδυασμός drone και κατευθυνόμενου πυραύλου κρούσης. Είναι ένα χαμηλού κόστους αλλά επιχειρησιακά αποτελεσματικό σύστημα, το οποίο δοκιμάζει τις αντοχές της σύγχρονης αεράμυνας.



Το HESA Shahed 136 είναι ένα ιρανικής σχεδίασης μη επανδρωμένο αεροσκάφος-καμικάζι (drone), συνηθισμένα αποκαλούμενο και «loitering munition» ή «one-way attack drone». Λόγω του σχεδιασμού του, θεωρείται περισσότερο ενιαίας χρήσης πυρομαχικό παρά UAV με δυνατότητες επιστροφής. Κατά την εκτόξευση από σταθερούς ή κινητούς φορείς, το Shahed 136 προσεγγίζει και συγκρούεται στο στόχο του, προκαλώντας έκρηξη και καταστροφές σε σταθερά αντικείμενα, υποδομές ή εγκαταστάσεις.