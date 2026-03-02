Συναγερμός στην Κύπρο: Αναχαιτίστηκε και δεύτερο drone του Ιράν - Μήνυμα στήριξης από την Κομισιόν

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται η Κύπρος, μετά το περιστατικό που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη βρετανική βάση του Ακρωτηρίου, όταν μη επανδρωμένο αερόχημα συνετρίβη εντός των στρατιωτικών εγκαταστάσεων.

Σύμφωνα με όσα ανέφεραν κυπριακές Αρχές, το συμβάν καταγράφηκε στις 00:03, όταν drone τύπου Shahed προσέκρουσε στον χώρο των βάσεων, προκαλώντας περιορισμένες υλικές ζημιές, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί. Παράλληλα, δημοσιεύματα κυπριακών ΜΜΕ κάνουν λόγο και για δεύτερο drone που φέρεται να αναχαιτίστηκε.

Αναστάτωση στην περιοχή – Απομακρύνσεις κατοίκων

Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στην ευρύτερη περιοχή. Κάτοικοι του δημοτικού διαμερίσματος Ακρωτηρίου αποχώρησαν από τα σπίτια τους, με ορισμένους να διανυκτερεύουν στο ΚΕΝ Λεμεσού, όπως ανέφερε τοπικός δήμαρχος στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων. Μαρτυρίες κατοίκων στο ΚΥΠΕ κάνουν λόγο για έκρηξη, ενώ στη συνέχεια ακούστηκαν απογειώσεις αεροσκαφών από τις βάσεις.

Έλεγχοι σε οχήματα έξω από τη στρατιωτική βάση της RAF στο Ακρωτήρι της Κύπρου / Φωτ.: Reuters

Έκτακτο Εθνικό Συμβούλιο: «Η Κύπρος δεν θα αποτελέσει μέρος στρατιωτικής επιχείρησης»

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου στο Προεδρικό Μέγαρο, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Σε μήνυμά του τόνισε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν προτίθεται να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης.

Όπως ανέφερε, από την πρώτη στιγμή οι αρμόδιες υπηρεσίες της Δημοκρατίας βρίσκονται σε εγρήγορση και πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, ενώ συγκλήθηκε άμεσα και το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας για αξιολόγηση της κατάστασης. Παράλληλα, ο Πρόεδρος σημείωσε πως βρίσκεται σε συνεχή επαφή με Ευρωπαίους ηγέτες και ηγέτες άλλων κρατών.

Παρέμβαση φον ντερ Λάιεν: «Στεκόμαστε στο πλευρό των κρατών-μελών μας»

Με δήλωσή της μετά από επικοινωνία με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι η Ε.Ε. στέκεται «συλλογικά, σταθερά και κατηγορηματικά στο πλευρό των κρατών μελών» απέναντι σε οποιαδήποτε απειλή, σημειώνοντας πως, παρότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν ήταν ο άμεσος στόχος, το περιστατικό προκαλεί σοβαρή ανησυχία σε επίπεδο ευρωπαϊκής ασφάλειας.

I talked with President @christodulides who briefed me on the single incident that occurred shortly after midnight involving an unmanned aerial vehicle targeting the British base in Akrotiri.



While the Republic of Cyprus was not the target, let me be clear: we stand… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 2, 2026

Μηνύματα στο προσωπικό – Προληπτικά μέτρα στις βάσεις

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύει ο κυπριακός «Πολίτης», προσωπικό των βρετανικών βάσεων έλαβε ενημερωτικά μηνύματα ασφαλείας. Στο πρώτο, οι εργαζόμενοι και οι οικογένειές τους καλούνταν να παραμείνουν στα σπίτια τους και να απομακρυνθούν από παράθυρα, ενώ σε δεύτερη ενημέρωση γινόταν αναφορά σε πλήγμα από drone με μικρές υλικές ζημιές και χωρίς τραυματισμούς.

Οι βρετανικές βάσεις ανακοίνωσαν ότι, προληπτικά, δρομολογείται προσωρινή απομάκρυνση μη απαραίτητου προσωπικού που εδρεύει στη RAF Ακρωτηρίου. Παράλληλα, για προληπτικούς λόγους, τα σχολεία σε περιοχές κοντά στη βάση παρέμειναν κλειστά σήμερα.