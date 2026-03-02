Τηλεδιάσκεψη Μητσοτάκη με τους επικεφαλής των πρεσβειών στη Μέση Ανατολή-Νέα σύσκεψη στο Πεντάγωνο

Τηλεδιάσκεψη με τους επικεφαλής των διπλωματικών αρχών της Ελλάδας στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή θα έχει στις 12:00 ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στο επίκεντρο της σύσκεψης θα τεθούν θέματα που αφορούν κυρίως στην ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται στις χώρες του Κόλπου αλλά και ο συντονισμός όλων των διπλωματικών αρχών.

Στο Πεντάγωνο, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας συγκάλεσε νέα σύσκεψη στην αίθουσα του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων, με αντικείμενο την αξιολόγηση των εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Επιβεβαιώθηκε εκ νέου ότι βρίσκονται σε πλήρη εφαρμογή τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, καθώς και ότι έχουν ληφθεί τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας.

Αποφασίστηκε από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, η σύσκεψη να πραγματοποιείται σε καθημερινή βάση, στις 08:00.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν, επίσης, ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας ΘανάσηςΔαβάκης, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας Αντώνιος Οικονόμου, ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Δημήτριος –Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, ο Αρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης, ο Διευθυντής του Ε’ Κλάδου Πληροφοριών του ΓΕΕΘΑ Υποστράτηγος Εμμανουήλ Χατζής και ανώτατοι αρμόδιοι Αξιωματικοί.

Επίσης, ο κ. Δένδιας συνεχίζει τις τηλεφωνικές συνομιλίες με ομολόγους του απόσυμμαχικές χώρες.