Κύπρος φρεγάτες Ιράν Πόλεμος στη Μέση Ανατολή

Η φρεγάτα «Ψαρά» σε δράση – Βίντεο από την περιπολία νότια της Κύπρου

Τα δύο πλοία του Πολεμικού Ναυτικού σαρώνουν τη θαλάσσια περιοχή έως τις ακτές του Λιβάνου και του Ισραήλ.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Σε αποστολή επιτήρησης και ενίσχυσης της ασφάλειας της Κύπρου βρίσκονται από το πρωί της Τετάρτης οι ελληνικές φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά».

Τρεις ημέρες μετά την έναρξη της πρώτης αποστολής, με τα δύο πολεμικά πλοία να πραγματοποιούν συντονισμένες περιπολίες νότια της μεγαλονήσου, σαρώνοντας τη θαλάσσια περιοχή έως τις ακτές του Λιβάνου και του Ισραήλ, η φρεγάτα «Ψαρά» εμφανίστηκε να πλέει ανοικτά της Λεμεσού, σε κοντινή απόσταση από την ακτή.

