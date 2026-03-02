Ομιλία Τραμπ: Το Ιράν είχε πυραύλους που έφταναν στην Ευρώπη - Ο πόλεμος θα διαρκέσει όσο χρειαστεί

Οι ΗΠΑ συνεχίζουν μεγάλες στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ στην ομιλία που πραγματοπoίησε τη Δευτέρα (2/3) στον Λευκό Οίκο. Οι στόχοι είναι σαφείς, συμπεριλαμβανομένης της καταστροφής της πυραυλικής ικανότητας, πρόσθεσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι σύντομα το καθεστώς θα είχε πυραύλους ικανούς να χτυπήσουν την Ευρώπη και να φτάσουν έως και τις ΗΠΑ. «Το καθεστώς είχε ήδη πυραύλους ικανούς να χτυπήσουν την Ευρώπη και τις βάσεις μας, τόσο τοπικές όσο και στο εξωτερικό, και σύντομα θα είχε πυραύλους ικανούς να φτάσουν στην όμορφη Αμερική μας», συνέχισε.

Είπε ακόμη πως το βαλλιστικό πρόγραμμα του καθεστώτος αναπτυσσόταν γρήγορα και οι Ιρανοί αρνήθηκαν να σταματήσουν τα πυρηνικά όπλα. O πρόεδρος Τραμπ ανέφερε ότι οι ΗΠΑ έχουν βυθίσει δέκα ιρανικά πολεμικά πλοία.

Μιλώντας για το χρονοδιάγραμμα του πολέμου κατά του Ιράν, τόνισε πως θα διαρκέσει «όσο χρειαστεί». Σημείωσε πως «σχεδιάζαμε ότι θα πάρει 4 εβδομάδες να καθαρίσουμε τα ανώτερα στρώματα του ιρανικού στρατού» και πρόσθεσε ότι «τους εξολοθρεύσαμε όλους σε 1 ώρα», υπογραμμίζοντας πως «είμαστε πολύ μπροστά από το πρόγραμμα». Διευκρίνισε ότι ο πόλεμος με το Ιράν εκτιμάται ότι θα διαρκέσει τέσσερις έως πέντε εβδομάδες, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ικανές να κρατήσουν «πολύ περισσότερο από αυτό». Ο Τραμπ είπε χαρακτηριστικά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι «σημαντικά μπροστά από τις χρονικές μας προβλέψεις, αλλά όποιος και αν είναι ο χρόνος που θα χρειαστεί, είναι εντάξει». Πρόσθεσε: «Προβλέπαμε τέσσερις έως πέντε εβδομάδες, αλλά έχουμε τη δυνατότητα να προχωρήσουμε πολύ περισσότερο από αυτό. Θα το κάνουμε. Όπως και να 'χει».

Το Ιράν «αγνόησε» τις προειδοποιήσεις του Λευκού Οίκου

Δήλωσε ότι το Ιράν αγνόησε τις προειδοποιήσεις του Λευκού Οίκου να μην ανασυγκροτήσει το πυρηνικό του πρόγραμμα. «Μετά την εξάλειψη του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν και την Επιχείρηση "Σφυρί του Μεσονυχτίου" πριν από λίγο καιρό, προειδοποιήσαμε το Ιράν να μην κάνει καμία προσπάθεια ανοικοδόμησης σε διαφορετική τοποθεσία, επειδή δεν ήταν σε θέση να χρησιμοποιήσει εκείνες που ανατινάξαμε τόσο δυνατά, αλλά αγνόησε αυτές τις προειδοποιήσεις και αρνήθηκε να σταματήσει την επιδίωξη της απόκτησης πυρηνικών όπλων», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Τραμπ αναφερόταν στις αμερικανικές επιθέσεις σε τρεις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις τον Ιούνιο, οι οποίες, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, εξαφάνισαν «εντελώς» το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά που ο πρόεδρος των ΗΠΑ κάνει δηλώσεις αυτοπροσώπως και ζωντανά σε δημοσιογράφους από τότε που ξεκίνησε η στρατιωτική επιχείρηση νωρίς το Σάββατο.