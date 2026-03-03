Καταρρέουν τα χρηματιστήρια στην Ευρώπη μετά το χτύπημα στην αμερικανική πρεσβεία στο Ριάντ

Σε έντονες ρευστοποιήσεις στις ευρωπαϊκές μετοχές και σε άνοδο των αποδόσεων των ευρωπαϊκών ομολόγων, οδήγησε η είδηση ότι χτυπήθηκε η αμερικανική πρεσβεία στο Ριάντ, πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας.

Λίγο μετά τις 13.00 ώρα Ελλάδος, ο γερμανικός DAX υποχωρούσε κατά 4,12%, ο γαλλικός CAC είχε υποχώρηση 3,19%, ο ιταλικός MIB κατέγραφε πτώση 4,4% και ο πανευρωπαϊκός Eurostoxx 50 μειωνόταν κατά 3,75%.

Μεγάλη αύξηση έχουν καταγράψει και οι αποδόσεις των ομολόγων (έχει μειωθεί η αξία τους) λόγω των φόβων για επιδείνωση των ρυθμών ανάπτυξης και αύξηση του πληθωρισμού μέσα στο 2026.

«Βουτιά» και στο ελληνικό χρηματιστήριο

Ελεύθερη πτώση σημειώθηκε και στο ελληνικό χρηματιστήριο, πάνω από 5%. Καταγράφηκαν επίσης πωλήσεις και σε κρατικά ομόλογα, ενώ η απόδοση του 10ετούς εκτινάχθηκε στο 3,44%.

Πτώση πάνω από 120 μονάδες κατέγραφε ο Γενικός Δείκτης λίγο πριν τις 13.00 ώρα Ελλάδος, την Τρίτη 3 Μαρτίου. Έχουν χαθεί και οι 2.100 μονάδες και πλέον η επόμενη στήριξη διαμορφώνεται στις 2.000 μονάδες.

1 ανοδική μετοχή για 30 πτωτικές

Εάν ολοκληρωθεί η συνεδρίαση με αυτή την υποχώρηση του Γενικού Δείκτη (πάνω από 5%), τότε ουσιαστικά χάνονται όλες οι υπεραξίες που είχαν δημιουργηθεί από την αρχή του χρόνου. Αυτό που είναι τρομακτικό είναι ότι στο ισοζύγιο ανοδικών/πτωτικών μετοχών η σχέση διαμορφώνεται σε μία ανοδική (1) μετοχή για τριάντα (30) πτωτικές

Oι λιγοστές ελπίδες που υπήρχαν για πιθανή εκτόνωση των στρατιωτικών δράσεων, όχι μόνο κατέρρευσαν αλλά το ελληνικό χρηματιστήριο ουσιαστικά χάνει ότι έχει κερδίσει από την αρχή του χρόνου.

Οι αυξανόμενες στρατιωτικές κινήσεις από ΗΠΑ-Ισραήλ-Ιράν δείχνουν ότι γενικεύεται ο πόλεμος, ο χρονικός ορίζοντας εκτόνωσης της κρίσης παραμένει άγνωστος και οι ξένοι επενδυτες ‘πυροβολούν’ ελληνικά blue chips χωρίς να υπάρχει δυνατότητα αντίδρασης ούτε από τους βασικούς μετόχους ούτε από φιλικά χαρτοφυλάκια.

Ο τραπεζικός κλαδικός δείκτης υποχωρούσε κατά 6,2% στις 13.00 ώρα Ελλάδος ενώ όλοι οι υπόλοιποι κλάδοι καταγράφουν αντίστοιχα μεγάλες απώλειες. Τις μικρότερες απώλειες καταγράφει ο κλάδος των τροφίμων-ποτών, λόγω κάποιας αντίστασης της Coca Cola. Επίσης η μετοχή των ΕΛΠΕ (Hellenic Energy) υποχωρούσε κατά 2,7%.

Ελληνικά ομόλογα: Σήμερα αισθάνονται την κρίση

Αν και η πρώτη ημέρα της πτώσης δεν άφησε σημάδια στην αγορά ομολόγων, την Τρίτη (2/3) έχουμε άνοδο αποδόσεων (πτώση αξίας) κατά 2,5% περίπου για τα 10ετή κρατικά ομόλογα και η απόδοση διαμορφώνεται στο 3,45% περίπου, λόγω των έντονων πωλήσεων.