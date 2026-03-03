Φλέγεται η Μέση Ανατολή, «καίγεται» η τσέπη μας – Άλμα 15 λεπτών σε καύσιμα και πετρέλαιο

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στα πρατήρια υγρών καυσίμων μετά την έναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν που οδήγησε στην ανάφλεξη ολόκληρης της Μέσης Ανατολής.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του FLASH οι δραματικές εξελίξεις οδήγησαν στην μαζική προσέλευση οδηγών στα πρατήρια, οι οποίοι έσπευσαν να γεμίζουν καύσιμα τα οχήματα τους. Ήδη από χτες το απόγευμα παρατηρείται αύξηση στην τιμή τόσο της βενζίνης, όσο και του πετρελαίου θέρμανσης της τάξεως των 10-15 λεπτών.

Έσπασε το γράγμα των 2 ευρώ στην κατοστάρα αμόλυβδη - Flash.gr/ Μιχάλης Λεγάκης

Άλμα στις τιμές - Που έσπασε το «φράγμα» των 2 ευρώ

Στην Αττική, την αμόλυβδη των 95 οκτανίων οι οδηγοί μπορούν να τη προμηθευτούν από 1,682€ έως 1,818€. Σε ορισμένα πρατήρια, όμως, η αμόλυβδη 100 οκτανίων έχει ήδη σπάσει το φράγμα των 2€, με την τιμή της να φτάνει ακόμη και τα 2,135€.

Όσον αφορά το πετρέλαιο κίνησης, έχει ήδη καταγραφεί αύξηση 10 έως 15 λεπτών σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Ασμάτογλου στο FLASH: «Η ένταση φέρνει ανατιμήσεις»

Όπως ανέφερε στον FLASH και ο πρώην πρόεδρος του Συνδέσμου Αττικής Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, Γιώργος Ασματόγλου, τις προηγούμενες ημέρες παρατηρήθηκε μεγάλη κίνηση στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Σύμφωνα με τον ίδιο, από την προηγούμενη εβδομάδα υπάρχει αύξηση 10 λεπτών στη βενζίνη, η οποία οφείλεται στην πολεμική ένταση στη Μέση Ανατολή.

Flash.gr/ Μιχάλης Λεγάκης

Συνωστισμός και φόβοι για τα αποθέματα

Τις τελευταίες ώρες αρκετοί οδηγοί έσπευσαν να γεμίσουν τα οχήματά τους, υπό τον φόβο μεγάλων αυξήσεων στα καύσιμα, δημιουργώντας ουρές σε πρατήρια και σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμη και προσωρινό κλείσιμο για λίγες ώρες. Ωστόσο όσα πρατήρια εξαντλούν τα αποθέματά τους ανεφοδιάζονται άμεσα και επαναλειτουργούν.

Παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν πάντως ότι, μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει ζήτημα επάρκειας καυσίμων, καθώς η τροφοδοσία της χώρας συνεχίζεται κανονικά. Τονίζουν, ωστόσο, ότι οι διεθνείς εξελίξεις και οι διακυμάνσεις στις τιμές του πετρελαίου ενδέχεται να επηρεάσουν περαιτέρω την εγχώρια αγορά τις επόμενες ημέρες, ενώ καλούν τους καταναλωτές να αποφύγουν κινήσεις πανικού που ενισχύουν τη ζήτηση και πιέζουν προς τα πάνω τις τιμές.