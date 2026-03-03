Αγορά σε «κόκκινο» συναγερμό λόγω Μέσης Ανατολής – Μήνυμα κατά της αισχροκέρδειας από Θεοδωρικάκο

Στενή παρακολούθηση της αγοράς και αυστηρό μήνυμα κατά των αδικαιολόγητων αυξήσεων έστειλαν το πρωί ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος και η Διοικήτρια της Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή και Ελέγχου της Αγοράς, Δέσποινα Τσαγγάρη, μετά τη συνάντησή τους με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Η κυβέρνηση εμφανίζεται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει ζήτημα επάρκειας προϊόντων, ενώ παράλληλα προειδοποιεί όσους επιχειρήσουν να «παίξουν» με τις τιμές.

Θεοδωρικάκος: «Καμία ανοχή στην αισχροκέρδεια»

Ο υπουργός Ανάπτυξης τόνισε πως από την πρώτη στιγμή των πολεμικών επιχειρήσεων έχει τεθεί σε εφαρμογή μηχανισμός συνεχούς επιτήρησης της αγοράς.

Όπως δήλωσε, έχουν δοθεί σαφείς εντολές για εντατικοποίηση των ελέγχων, πρακτική που – όπως υπενθύμισε – έχει ακολουθηθεί και σε προηγούμενες κρίσεις.

Το βασικό μήνυμα, ωστόσο, ήταν διπλό:

Πλήρης επάρκεια προϊόντων.

Μηδενική ανοχή σε αδικαιολόγητες αυξήσεις.

«Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος ανησυχίας, πολύ περισσότερο πανικού», ανέφερε χαρακτηριστικά, ο υπουργός, ξεκαθαρίζοντας ότι φαινόμενα αισχροκέρδειας δεν θα γίνουν αποδεκτά. Το μήνυμα σαφές, ράφια γεμάτα υπάρχουν δικαιολογίες για «καπέλα» δεν υπάρχουν.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι εξετάζονται πρόσθετα, ακόμη και έκτακτα μέτρα προστασίας των καταναλωτών, εφόσον οι συνθήκες το απαιτήσουν και υπάρξουν σχετικές κυβερνητικές αποφάσεις.

Γρ. Τύπου ΥΠΑΝ

Τσαγγάρη: Πάνω από 500 έλεγχοι από το Σάββατο

Από την πλευρά της, η διοικήτρια της Αρχής, Δέσποινα Τσαγγάρη, διαβεβαίωσε ότι ο ελεγκτικός μηχανισμός βρίσκεται «επί ποδός».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε:

Πάνω από 500 έλεγχοι έχουν πραγματοποιηθεί από το Σάββατο μέχρι σήμερα.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται με εντατικό ρυθμό.

Προτεραιότητα αποτελεί η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και η προστασία του καταναλωτή.

Το μήνυμα είναι σαφές: η κατάσταση παρακολουθείται στενά και οι μηχανισμοί κινούνται προληπτικά, πριν δημιουργηθούν τετελεσμένα.

Σε επιφυλακή η αγορά – Το στοίχημα της επόμενης μέρας

Οι διεθνείς εξελίξεις δημιουργούν εύλογη νευρικότητα, κυρίως σε ό,τι αφορά την ενέργεια και τις μεταφορές. Ωστόσο, σε αυτή τη φάση, το οικονομικό επιτελείο επιχειρεί να αποτρέψει φαινόμενα τεχνητών ελλείψεων και ανατιμήσεων.

Το στοίχημα είναι να μη μετατραπεί η γεωπολιτική κρίση σε πρόσχημα για αυξήσεις στην ελληνική αγορά. Και το επόμενο διάστημα θα δείξει αν οι προειδοποιήσεις αρκούν — ή αν θα χρειαστούν πιο «βαριά» εργαλεία.