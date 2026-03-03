ΠΝΟ: Απεργία στις 5 Μαρτίου για τον απεγκλωβισμό ναυτικών από την εμπόλεμη ζώνη

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρά η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ), μετά την έκτακτη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της, με την κίνηση να πραγματοποιείται την Πέμπτη (5/3), με ώρα έναρξης 00:01 και λήξης 24:00, και θα αφορά όλες τις κατηγορίες πλοίων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Διοίκηση της ΠΝΟ χαρακτηρίζει «ιδιαιτέρως σοβαρή και επικίνδυνη» την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, κάνοντας λόγο για εκατοντάδες Έλληνες και αλλοδαπούς ναυτικούς που παραμένουν εγκλωβισμένοι στην περιοχή.

Παράλληλα, η Ομοσπονδία καταγγέλλει ως «προκλητική» την ενέργεια εταιρείας, η οποία – όπως αναφέρεται – σε συνεννόηση με την κυβέρνηση, ετοίμαζε την αποστολή πλοίου στην εμπόλεμη ζώνη.

Τα αιτήματα της ΠΝΟ

Η ΠΝΟ θέτει τρία βασικά αιτήματα:

Άμεσος απεγκλωβισμός όλων των ναυτικών που βρίσκονται στην περιοχή.

Κήρυξη της περιοχής ως απαγορευμένης για την προσέγγιση πλοίων.

Μέριμνα από το αρμόδιο υπουργείο για τους σπουδαστές που βρίσκονται στα συγκεκριμένα πλοία και αδυνατούν να επιστρέψουν ώστε να συνεχίσουν τις σπουδές τους.

Μάλιστα, όπως ξεκαθαρίστηκε, σύμφωνα με την ανακοίνωση, και στον εκπρόσωπο της επίμαχης εταιρείας που επισκέφθηκε τα γραφεία της Ομοσπονδίας, «κανένα πλοίο δεν θα φύγει από την Ελλάδα για την περιοχή της Μέσης Ανατολής».

Η επιστολή της ΠΝΟ

«Π.Ν.Ο. Επικίνδυνα παιχνίδια για τους Έλληνες Ναυτικούς

Α.Π. 29

3 Μαρτίου 2026

Προς

Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη Βουλή των Ελλήνων Υπουργό ΥΝΑΝΠ Πολιτικά Κόμματα

Κύριοι,

Κατόπιν καταγγελιών Ναυτικών προς τα σωματεία τους, προκύπτει ότι προωθείται έγκριση δρομολογίου από το ΥΝΑΝΠ κατόπιν αιτήματος της εταιρείας Golden Star για Ε/Γ-Ο/Γ-Τ/Χ που θα εκτελέσει δρομολόγιο στην εμπόλεμη περιοχή του Ισραήλ.

Όλη η ανθρωπότητα παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα την πολεμική σύγκρουση που έχει ξεσπάσει στην περιοχή και για το ποιες θα είναι οι προεκτάσεις που θα έχει.

Ταυτόχρονα, στα στενά του Ορμούζ και μέσα και στην ευρύτερη περιοχή του Κόλπου του Ομάν είναι εγκλωβισμένα εκατοντάδες πλοία στα οποία υπηρετούν Έλληνες και αλλοδαποί συνάδελφοι μας.

Τις τελευταίες ημέρες όλοι έχουν τοποθετηθεί για την ασφάλεια των Ναυτικών. Θεωρούμε προκλητικό και επικίνδυνο εφόσον οι καταγγελίες αυτές ισχύουν, ότι θα εγκριθεί δρομολόγιο για την εμπόλεμη περιοχή.

Η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Ναυτιλίας φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για την προστασία των Ελλήνων Ναυτικών.

Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία μετά τις τελευταίες εξελίξεις, συνεδριάζει εκτάκτως σήμερα για το συγκεκριμένο θέμα. Ταυτόχρονα, θα παρακολουθεί στενά τις όποιες εξελίξεις.

Με τιμή,

Capt. Εμμ. Τσικαλάκης

Γενικός Γραμματέας ΠΝΟ».