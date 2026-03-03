Χάος στα αεροπορικά: Κλειστά αεροδρόμια στη Μέση Ανατολή «εκτοξεύουν» τις τιμές προς Ευρώπη

Σημαντικές αναταράξεις καταγράφονται στην παγκόσμια αεροπορική αγορά μετά το κλείσιμο κομβικών αεροδρομίων στη Μέση Ανατολή, στον απόηχο της σύγκρουσης ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν. Οι συνέπειες είναι άμεσες: εισιτήρια που θυμίζουν... χρηματιστηριακό ταμπλό και δρομολόγια που εξαφανίζονται μέσα σε ώρες.



Όπως μεταδίδει το Reuters, οι τιμές στα δρομολόγια Ασίας–Ευρώπης έχουν εκτοξευθεί, ενώ σε αρκετές γραμμές η διαθεσιμότητα είναι μηδενική για ημέρες.

Κλειστό το Dubai International Airport – Αλυσιδωτές επιπτώσεις σε Emirates και Qatar Airways

Μεγάλοι αεροπορικοί κόμβοι του Κόλπου, όπως το Dubai International Airport – το πιο πολυσύχναστο διεθνές αεροδρόμιο παγκοσμίως – παραμένουν κλειστοί για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα. Το αποτέλεσμα; Δραστικός περιορισμός χωρητικότητας, ειδικά σε διαδρομές υψηλής ζήτησης όπως η σύνδεση Αυστραλίας–Ευρώπης. Αεροπορικές όπως η Emirates και η Qatar Airways, που κυριαρχούν στις συγκεκριμένες γραμμές, βρίσκονται στο επίκεντρο των ανακατατάξεων. Η εξίσωση είναι απλή, λιγότερα αεροπλάνα στον αέρα, περισσότερη πίεση στις διαθέσιμες θέσεις. Και όταν η ζήτηση δεν πέφτει, οι τιμές ανεβαίνουν.

Έκρηξη ζήτησης: +75% στις κλήσεις υποστήριξης

Η Flight Centre Travel Group ανακοίνωσε αύξηση 75% στις κλήσεις υποστήριξης από την έναρξη της κρίσης. Οι επιβάτες ψάχνουν εναλλακτικές μέσω Κίνας, Σιγκαπούρης ή ακόμη και Βόρειας Αμερικής, προκειμένου να φτάσουν στην Ευρώπη. Όσες αεροπορικές διατηρούν απευθείας συνδέσεις Ασίας–Ευρώπης αποφεύγουν πλέον τον εναέριο χώρο της Μέσης Ανατολής. Οι διαδρομές ανασχεδιάζονται:

Βόρεια, μέσω Καυκάσου

Νότια, μέσω Αιγύπτου και Σαουδικής Αραβίας

Οι παρακάμψεις όμως δεν είναι «δωρεάν». Αυξάνουν τη διάρκεια πτήσης, την κατανάλωση καυσίμων και αναπόφευκτα το κόστος, σε μια περίοδο όπου το πετρέλαιο ήδη κινείται ανοδικά.



Ο επικεφαλής της Association of Asia Pacific Airlines, Σούμπας Μένον, προειδοποιεί ότι η επιβάρυνση αυτή μπορεί να πλήξει την κερδοφορία αλλά και τη διεθνή συνδεσιμότητα. Με απλά λόγια: ακριβότερα εισιτήρια και λιγότερες επιλογές.

Μαζικές ακυρώσεις – Εισιτήρια-φωτιά έως και 21.158 δολάρια Χονγκ Κονγκ



Τα στοιχεία δείχνουν εκρηκτική αύξηση ακυρώσεων μεταξύ 28 Φεβρουαρίου και 2 Μαρτίου, με το αεροδρόμιο του Ντουμπάι να συγκεντρώνει περίπου τις μισές.

Έλεγχοι του Reuters κατέγραψαν εξαντλημένες θέσεις οικονομικής κατηγορίας σε πτήσεις Χονγκ Κονγκ–Λονδίνο της Cathay Pacific, με τιμές που άγγιξαν τα 21.158 δολάρια Χονγκ Κονγκ για απλή μετάβαση, πριν αποκλιμακωθούν αργότερα μέσα στον μήνα.



Η Qantas Airways εμφάνισε περιορισμένη διαθεσιμότητα για Σίδνεϊ–Λονδίνο, ενώ η Thai Airways ανακοίνωσε πλήρη κάλυψη πτήσεων προς Ευρώπη.



Στην Κίνα, οι ναύλοι προς Ηνωμένο Βασίλειο πήραν την ανηφόρα, με την Air China να διαθέτει κυρίως θέσεις διακεκριμένης κατηγορίας – και μάλιστα σε ιδιαίτερα υψηλές τιμές.

Ποιοι μπορεί να βγουν κερδισμένοι

Σύμφωνα με την Alton Aviation Consultancy, αεροπορικές που λειτουργούν εκτός των πληγεισών περιοχών ενδέχεται να αποκομίσουν βραχυπρόθεσμα οφέλη.



Χαρακτηριστικά παραδείγματα:

Singapore Airlines

Turkish Airlines

Καθώς οι επιβάτες στρέφονται σε εναλλακτικούς κόμβους, οι εταιρείες αυτές βλέπουν αυξημένη ζήτηση.

Τι μέλλει γενέσθαι

Η κατάσταση παραμένει ρευστή. Αν η κρίση παραταθεί, οι υψηλοί ναύλοι ενδέχεται να παγιωθούν και η διεθνής αεροπορική συνδεσιμότητα να επηρεαστεί δομικά, όχι απλώς συγκυριακά.



Με άλλα λόγια: αν οι ουρανοί της Μέσης Ανατολής μείνουν κλειστοί για καιρό, το «ταξιδεύω Ευρώπη» θα γίνει για πολλούς πολυτέλεια – και όχι επιλογή της τελευταίας στιγμής.