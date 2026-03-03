Κουέντιν Ταραντίνο: Διαψεύδονται οι φήμες ότι σκοτώθηκε στο Ισραήλ

Ψευδείς ειδήσεις κατέκλυσαν τις τελευταίες ώρες το X και ανέφεραν ότι ο Κουέντιν Ταραντίνο σκοτώθηκε σε ιρανική πυραυλική επίθεση. Θυμίζουμε ότι η σύζυγός του - ηθοποιός, μουσικός και μοντέλο - Ντανιέλα Πικ, με την οποία έχει αποκτήσει δύο παιδιά, είναι ισραηλινής καταγωγής και ο σκηνοθέτης έχει δηλώσει ότι του αρέσει η ζωή στο Ισραήλ. Γι' αυτό και όπως είναι γνωστό, μοιράζουν την ζωή τους μεταξύ του Λος Άντζελες και του Ισραήλ.

Μάλιστα - όσον αφορά στις φήμες - στην πλατφόρμα X κυκλοφόρησαν εικόνες που δημιουργήθηκαν με τεχνητή νοημοσύνη και απεικόνιζαν τον Ταραντίνο σε καταφύγιο στο Ισραήλ. Όλα αυτά, όπως και οι ειδήσεις αποδείχτηκαν ψευδείς, καθώς πηγές από το στενό περιβάλλον του δημιουργού έκαναν σαφές ότι και ο ίδιος και η οικογένειά του είναι ασφαλείς.



«Ο Κουέντιν είναι ζωντανός και καλά και η οικογένειά του είναι επίσης καλά» ξεκαθάρισε πρόσωπο που είναι κοντά στον Κουέντιν Ταραντίνο, σύμφωνα με το TMZ.