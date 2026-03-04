Κύπρος: Χάος από ακύρωση πτήσεων – Γύρισε στην Αθήνα πτήση της Aegean

Μπαράζ ακύρωσης πτήσεων στην Κύπρο προκλήθηκε από το κλείσιμο του εναέριου χώρου πάνω από την μεγαλόνησο.

Μάλιστα, η απόφαση αυτή προκάλεσε προβλήματα και στην προγραμματισμένη πρωινή πτήση (902) της Aegean προς Λάρνακα που επέστρεψε στην Αθήνα και θα πραγματοποιηθεί αργότερα σήμερα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του Flash ενώ το αεροσκάφος της Aegean βρισκόταν σε διαδικασία προσγείωσης αρχικά ανακοινώθηκε ότι θα υπάρξει καθυστέρηση και στη συνέχεια έγινε γνωστό ότι η πτήση επιστρέφει στο Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η Aegean είπε στους επιβάτες πως δεν είχε ενημερωθεί για το κλείσιμο του εναέριου χώρου πάνω από την Κύπρο.

Εντοπίστηκε πιθανό ύποπτο αντικείμενο, στον εναέριο χώρο πλησίον του Λιβάνου. Για προληπτικούς λόγους λήφθηκαν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα από τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση και, εφόσον απαιτηθεί, την αντιμετώπιση του περιστατικού.

Για το αποτέλεσμα θα ακολουθήσει νεότερη… — Λετυμπιώτης Κων/νος (@letymbiotis) March 4, 2026

Υπενθυμίζεται ότι από το πρωί της Τετάρτης σημειώθηκαν μαζικές ακυρώσεις πτήσεων και καθυστερήσεις καταγράφονται στις προσγειώσεις πτήσεων στα αεροδρόμια της Λάρνακας και της Πάφου, λόγω στρατιωτικής δραστηριότητας στον εναέριο χώρο της Κύπρου.

Κυπριακά ΜΜΕ κάνουν λόγο για τις περισσότερες ακυρώσεις από την έναρξη του πολέμου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το philenews.com, εννέα αφίξεις ακυρώθηκαν σήμερα προς Πάφο. Μια από Ισραήλ από την Air Haifa, τέσσερις πτήσεις της βρετανικής TUI από Ιστ Μίντλαντς, Μούρνμουθ, Κάρντιφ και Μάντσεστερ, καθώς και τέσσερις πτήσεις της επίσης βρετανικής EasyJet από Λονδίνο, Μάντσεστερ, Μπρίστολ και Εδιμβούργο. Αντίστοιχα, ακυρώθηκαν και οι αναχωρήσεις των συγκεκριμένων πτήσεων.