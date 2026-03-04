Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Να αποχωρήσει το μη απαραίτητο προσωπικό από την πρεσβεία στην Κύπρο

Σε πλήρη κλιμάκωση βρίσκεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή με τις ΗΠΑ να κάνουν έκκληση στο μη απαραίτητο διπλωματικό προσωπικό της πρεσβείας τους στην Κύπρο (μεταξύ άλλων χωρών) να αποχωρήσει μαζί με τις οικογένειές τους.

Ειδικότερα, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αναβάθμισε στο Επίπεδο 3 («Επανεξετάστε το ταξίδι»), την ταξιδιωτική οδηγία για την Κύπρο επικαλούμενο την απειλή ένοπλης σύγκρουσης και τους αυξημένους κινδύνους για την ασφάλεια.

Παράλληλα, ενέκρινε την αποχώρηση μη απαραίτητου προσωπικού της αμερικανικής κυβέρνησης και των οικογενειών τους από το νησί.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, μετά την έναρξη των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου έχουν καταγραφεί σημαντικές διαταραχές στις εμπορικές πτήσεις, ενώ στις 2 Μαρτίου drone έπληξε κτίριο εντός των Βρετανικών Κυρίαρχων Βάσεων στην Κύπρο. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην περιοχή που διοικείται από τους Τουρκοκύπριους, όπου, όπως επισημαίνεται, η Πρεσβεία των ΗΠΑ στη Λευκωσία έχει περιορισμένη δυνατότητα παροχής βοήθειας σε Αμερικανούς πολίτες.

Οι αμερικανικές αρχές καλούν τους ταξιδιώτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να παρακολουθούν τις εξελίξεις και να διαθέτουν εναλλακτικό σχέδιο αναχώρησης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Cyprus: The State Department updated the Travel Advisory for Cyprus to reflect the authorized departure of non-emergency U.S. government personnel and family members of government personnel. Read the full advisory: https://t.co/xeGmqQrxI9 pic.twitter.com/mEMqAcDIZU — TravelGov (@TravelGov) March 4, 2026

Παράλληλα, σε σχετική ενημέρωση προς το αμερικανικό διπλωματικό προσωπικό στη Σαουδική Αραβία γίνεται λόγος για «συνεχιζόμενη απειλή επιθέσεων με drones και πυραύλους από το Ιράν», μετά το πλήγμα που δέχθηκε η αμερικανική πρεσβεία στο Ριάντ. Παράλληλα επισημαίνεται ότι η δυνατότητα της αμερικανικής κυβέρνησης να παράσχει βοήθεια σε πολίτες των ΗΠΑ στη χώρα είναι «περιορισμένη».

Σύμφωνα με το CNN, στις αντίστοιχες οδηγίες για την Κύπρο και το Ομάν γίνεται αναφορά σε «κινδύνους για την ασφάλεια».

Τη Δευτέρα, drone στόχευσε τη βρετανική αεροπορική βάση RAF Ακρωτηρίου στην Κύπρο, που αποτελεί βασικό κόμβο των επιχειρήσεων της βρετανικής πολεμικής αεροπορίας στη Μέση Ανατολή.

Το Ομάν, το οποίο διαχρονικά λειτουργεί ως διαμεσολαβητής μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, έχει σε μεγάλο βαθμό αποφύγει επιθέσεις στην τρέχουσα σύγκρουση. Ωστόσο, το εμπορικό λιμάνι του Ντουκμ, στην ανατολική ακτή της χώρας, έχει δεχθεί περισσότερες από μία επιθέσεις με ιρανικά drones.