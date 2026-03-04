Αγωνία για τους εγκλωβισμένους στη Μέση Ανατολή: 19.000 ακυρώσεις πτήσεων και μαζικοί επαναπατρισμοί

Κυβερνήσεις και αεροπορικές εταιρείες εντείνουν τις προσπάθειες για τον επαναπατρισμό ταξιδιωτών που έχουν αποκλειστεί λόγω της πολεμικής κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, η οποία προκάλεσε μαζικές ακυρώσεις και αποδιοργάνωσε τους βασικούς αεροπορικούς κόμβους της περιοχής.

Όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο, παρότι την Τρίτη καταγράφηκε περιορισμένη επανέναρξη εμπορικών πτήσεων σε ορισμένα αεροδρόμια, η εικόνα παραμένει ιδιαίτερα ρευστή και δυνητικά επικίνδυνη. Ενδεικτικό είναι ότι το Κατάρ υποστήριξε πως απέτρεψε ιρανικές επιθέσεις που θα μπορούσαν να στοχεύσουν το αεροδρόμιό του, έναν από τους σημαντικότερους κόμβους διαμετακόμισης της περιοχής.

Φωτ.: Reuters

19.000 ακυρώσεις πτήσεων: Έως 2 εκατ. επιβάτες ενδέχεται να έχουν επηρεαστεί

Μετά την ισραηλινο-αμερικανική επίθεση στο Ιράν το Σάββατο και τα ιρανικά αντίποινα κατά στόχων στον Κόλπο και στο Ισραήλ, πολλές χώρες έκλεισαν τον εναέριο χώρο τους, οδηγώντας σε εκτεταμένες ακυρώσεις.

Σύμφωνα με στοιχεία της Cirium, ακυρώθηκαν τουλάχιστον 19.000 πτήσεις από το πρωί του Σαββάτου έως και την Τρίτη, αριθμός που αντιστοιχεί σε περίπου 55% των αρχικά προγραμματισμένων πτήσεων στη Μέση Ανατολή για το συγκεκριμένο τετραήμερο. Η Cirium εκτιμά ότι οι πτήσεις από/προς την περιοχή αντιπροσωπεύουν περίπου 900.000 αεροπορικές θέσεις την ημέρα, γεγονός που σημαίνει ότι οι επηρεαζόμενοι επιβάτες ενδέχεται να πλησιάζουν ήδη τα 2 εκατομμύρια.

Ιδιαίτερα μεγάλη ήταν η πίεση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου το ποσοστό ακυρώσεων κινήθηκε κατά μέσο όρο κοντά στο 80%, επηρεάζοντας έντονα και το Ντουμπάι (DXB), από τα πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια διεθνώς.

Σταδιακή επανεκκίνηση σε Εμιράτα, Ιορδανία – Διαδρομές «παράκαμψης» του Κόλπου

Οι διαχειριστές του DXB και του γειτονικού αεροδρομίου Αμπού Ντάμπι ανακοίνωσαν «περιορισμένη» επαναλειτουργία από το βράδυ της Δευτέρας. Την Τρίτη πραγματοποιήθηκαν ορισμένες αναχωρήσεις, όμως πολλά αεροσκάφη απέφυγαν τον Κόλπο και κατευθύνθηκαν άμεσα νότια, σύμφωνα με την εικόνα σε χάρτες παρακολούθησης πτήσεων. Στους πίνακες αναχωρήσεων/αφίξεων, οι ακυρώσεις παραμένουν συντριπτική πλειονότητα.

Στην Ιορδανία, πτήσεις της Royal Jordanian εκτελέστηκαν από/προς Αμμάν, με νότιες διαδρομές ώστε να αποφεύγεται ο ισραηλινός εναέριος χώρος.

Σε αντίθεση, το απόγευμα της Τρίτης δεν καταγράφονταν πολιτικές πτήσεις πάνω από Ιράκ, Κατάρ, Μπαχρέιν, Κουβέιτ ή Ισραήλ, ενώ μία πτήση της Middle East Airlines (MEA) αναχώρησε από Βηρυτό με προορισμό το Παρίσι.

Φωτ.: Reuters

Επαναπατρισμοί σε εξέλιξη: Ευρώπη, ΗΠΑ και Ασία ενεργοποιούν σχέδια εκκένωσης

Γαλλία

Ο Γάλλος ΥΠΕΞ Ζαν-Νοέλ Μπαρό ανακοίνωσε ότι προγραμματίζονται πτήσεις επαναπατρισμού από ΗΑΕ, Αίγυπτο και Ισραήλ, χωρίς να δοθεί αριθμός επιβατών. Την ίδια ώρα, αναφέρθηκε ότι στην ευρύτερη περιοχή βρίσκονται περίπου 400.000 Γάλλοι πολίτες. Επιπλέον, ναυλωμένο αεροσκάφος από την Air France απογειώθηκε από Μασκάτ και προσγειώθηκε στο Παρίσι τα ξημερώματα.

Ηνωμένο Βασίλειο

Το Foreign Office ανακοίνωσε ναυλωμένη πτήση από το Ομάν, με προτεραιότητα σε ευάλωτους Βρετανούς υπηκόους. Παράλληλα, η British Airways –η οποία δεν εκτελεί προς το παρόν δρομολόγια από/προς σειρά προορισμών της περιοχής– προανήγγειλε πτήση από το Ομάν τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Κίνα και ΗΠΑ

Το Πεκίνο ανέφερε ότι πάνω από 470 Κινέζοι έχουν απομακρυνθεί από την έναρξη της κρίσης. Οι ΗΠΑ γνωστοποίησαν ότι περίπου 9.000 Αμερικανοί πολίτες έχουν αποχωρήσει από τη Μέση Ανατολή για λόγους ασφαλείας, ενώ ναυλώθηκαν πτήσεις από ΗΑΕ, Σαουδική Αραβία και Ιορδανία.

Γερμανία – Ιταλία – Ρουμανία – Ισπανία – Ολλανδία – Ιρλανδία – Τσεχία – Ρωσία

Η Γερμανία ανακοίνωσε πτήση από Ομάν για «ευάλωτους» πολίτες.

Η Ιταλία πραγματοποίησε πτήσεις επαναπατρισμού από Αμπού Ντάμπι και Μασκάτ.

Η Ρουμανία επέστρεψε πάνω από 300 πολίτες μέσω Αιγύπτου.

Η Ισπανία υποδέχθηκε τους πρώτους 175 επαναπατρισθέντες μέσω Αμπού Ντάμπι.

Η Ολλανδία προγραμμάτισε πτήση της KLM (χωρίς να ανακοινωθεί χώρα αναχώρησης).

Η Ιρλανδία σχεδιάζει να επαναπατρίσει 280 πολίτες με ναυλωμένη πτήση από Ομάν.

Στην Τσεχία, δύο πτήσεις επαναπατρισμού προσγειώθηκαν στην Πράγα με περίπου 200 επιβάτες η καθεμία.

Η Ρωσία ενεργοποίησε μεταγωγικά για απομάκρυνση υπηκόων μέσω Αζερμπαϊτζάν και Αιγύπτου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε ότι θα παράσχει οικονομική στήριξη σε ορισμένα κράτη-μέλη (όπως Ιταλία, Αυστρία και Σλοβακία) για επιχειρήσεις επαναπατρισμού.

Φωτ.: Reuters

Παράταση αναστολών πτήσεων από μεγάλες εταιρείες

Πολλές αεροπορικές εκτός Μέσης Ανατολής παρατείνουν τις αναστολές:

Air France (και Transavia) επεκτείνουν ακυρώσεις προς προορισμούς όπως Τελ Αβίβ, Βηρυτό, Ντουμπάι, Ριάντ.

British Airways παρατείνει αναστολές προς Αμμάν, Άμπου Ντάμπι, Μπαχρέιν, Ντουμπάι, Ντόχα, Τελ Αβίβ.

Norwegian, Finnair, SAS, αλλά και η πολωνική LOT προχώρησαν επίσης σε νέες παρατάσεις, με διαφορετικές ημερομηνίες ανά προορισμό.

Η εικόνα σήμερα

Παρά τα πρώτα σημάδια επανεκκίνησης, η αεροπορική δραστηριότητα στη Μέση Ανατολή παραμένει κομμένη στα δύο. Ορισμένοι διάδρομοι επαναλειτουργούν με αυστηρές παρακάμψεις, ενώ μεγάλα τμήματα εναέριου χώρου εξακολουθούν να θεωρούνται υψηλού ρίσκου.

Οι επιχειρήσεις επαναπατρισμού συνεχίζονται, με τις κυβερνήσεις να προειδοποιούν ότι τα σχέδια μπορεί να αλλάξουν ανά ώρα, ανάλογα με τις εξελίξεις στο πεδίο.