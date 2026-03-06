Ποιες εναλλακτικές διαδρομές επιλέγουν οι αεροπορικές για τις πτήσεις λόγω πολέμου στο Ιράν

Σαν «σπαζοκεφαλιά για δυνατούς λύτες» εξελίσσεται η κατάσταση για τις διεθνείς αεροπορικές εταιρείες, οι οποίες προσπαθούν να βρουν εναλλακτικές λύσεις προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις σοβαρές διαταραχές που προκαλεί στις αερομεταφορές η Πόλεμος συνεχιζόμενη σύρραξη στον Κόλπο.

Το κλείσιμο του εναέριου χώρου πάνω από το νότιο τμήμα του Αζερμπαϊτζάν ασκεί επιπλέον πίεση στον κλάδο, καθώς οι αεροπορικές εταιρείες καλούνται να αναπροσαρμόσουν τα δρομολόγιά τους για να διαχειριστούν τις επιπτώσεις της κρίσης. Όπως αναφέρον, η περιοχή αποτελεί σημαντικός κόμβος για την παγκόσμια αεροπορική βιομηχανία ωστόσο, μετά την επίθεση του Ιράν στο Μπακού, οι πτήσεις έχουν στριμωχτεί σε έναν στενό διάδρομο κατά μήκος του βόρειου τμήματος της χώρας.

Αποφεύγουν Ρωσία, Ιράν και Ιράκ

Οι δυτικές αεροπορικές εταιρείες αναγκάστηκαν να αποφεύγουν τον ρωσικό εναέριο χώρο, συμπεριλαμβανομένης της Σιβηρίας, από την εισβολή στην Ουκρανία το 2022. Πλέον, λόγω των εξελίξεων, όλες οι πτήσεις δεν διέρχονται, όπως είναι λογικό, και από τους εναέριους χώρους του Ιράν και του Ιράκ, αναζητώντας εναλλακτικές διαδρομές είτε προς τα βόρεια είτε προς τα νότια.

Οι χάρτες δεδομένων του Flightradar24 δείχνουν συμφόρηση σε πραγματικό χρόνο σε μια λωρίδα πλάτους περίπου 100 χιλιομέτρων στα βόρεια του Αζερμπαϊτζάν.

Flight Radar

Οι αεροπορικές εταιρείες του Κόλπου έχουν αρχίσει να εκτελούν περισσότερες πτήσεις από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Ομάν, βοηθώντας στην απομάκρυνση ταξιδιωτών που εγκλωβίστηκαν στην περιοχή.

Ωστόσο, το Κατάρ έχει κλείσει τον εναέριο χώρο του με αποτέλεσμα τα περιθώρια να στενεύουν αρκετά για τα αεροπλάνα αφού δεν έχουν χώρο για διελεύσεις.

Εναλλακτικοί διάδρομοι και μεγαλύτερες πτήσεις

«Ο κεντρικός διάδρομος που διασχίζει το Ιράν, το Ιράκ και τον Κόλπο είναι ουσιαστικά κλειστός. Έτσι, το μεγαλύτερο μέρος της κυκλοφορίας κατευθύνεται είτε βόρεια μέσω του Καυκάσου και του Αφγανιστάν είτε νότια μέσω Αιγύπτου, Σαουδικής Αραβίας και Ομάν», δήλωσε ο Ντέιβιντ Μάμφορντ, ειδικός διεθνών επιχειρήσεων στην Opsgroup στο BBC.

«Και οι δύο διαδρομές είναι μεγαλύτερες και πολυσύχναστες, με αποτέλεσμα οι χρόνοι πτήσης και η κατανάλωση καυσίμων να είναι υψηλότεροι» συνεχίζει.

Η συμβουλευτική εταιρεία αεροπορίας Strickland ανέφερε ότι οι επιβάτες ενδέχεται να διαπιστώσουν ότι οι πτήσεις τους διαρκούν περισσότερο από το κανονικό καθώς οι πιλότοι αναγκάζονται να πραγματοποιούν μεγαλύτερες διαδρομές. «Οι πτήσεις που ήδη πραγματοποιούν παρακαμπτήριες διαδρομές έχουν πλέον ακόμη λιγότερες επιλογές», ανέφερε.



Όπως αναφέρει μάλιστα, είναι πιθανό να εμφανίζεται συμφόρηση σε ώρες αιχμής της ημέρας. Για παράδειγμα, από δυτικά προς ανατολικά το απόγευμα και το βράδυ, όταν συνήθως προγραμματίζονται πτήσεις από την Ευρώπη προς την Ασία, και από ανατολικά προς δυτικά νωρίς το πρωί, όταν οι πτήσεις τείνουν να αναχωρούν από την Ασία προς την Ευρώπη.

Αυτό αποτελεί «μια ακόμη μεγάλη επιπλοκή για τον σχεδιασμό των αεροπορικών εταιρειών», πέρα από τους συνήθεις παράγοντες, όπως οι καιρικές συνθήκες και οι επιπτώσεις που μπορεί να έχει μια καθυστερημένη πτήση στην επόμενη προγραμματισμένη πτήση ενός αεροσκάφους και του πληρώματος.

Οι περισσότερες αεροπορικές εταιρείες δεν χρειάζεται προς το παρόν να προσθέσουν επιπλέον στάσεις για να εξυπηρετήσουν τις μεγαλύτερες διαδρομές. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει για την αυστραλιανή Qantas η οποία πραγματοποιεί μια στάση ανεφοδιασμού στη Σιγκαπούρη στην απευθείας πτήση της από το Περθ προς το Λονδίνο.

Επίσης, οι περισσότερες πτήσεις προς την Ινδία θα διαρκούν περισσότερο και θα πραγματοποιούνται μέσω διαδρομών νότια του Κόλπου.

Φόβοι για περαιτέρω κλιμάκωση στο Αζερμπαϊτζάν

Βραχυπρόθεσμα, θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε τυχόν περαιτέρω περιστατικά στο Αζερμπαϊτζάν, δήλωσε ο Ντέιβιντ Καμίνσκι, συντάκτης αερομεταφορών στην εξειδικευμένη υπηρεσία ειδήσεων Flight Global.

Αν η χώρα εμπλακεί στη σύγκρουση, οι αεροπορικές εταιρείες θα μπορούσαν να βρεθούν αντιμέτωπες με «έναν τεράστιο εναέριο χώρο που θα λειτουργεί σαν τοίχος και θα εκτείνεται από τη Σαουδική Αραβία μέχρι τη βόρεια Ρωσία», δήλωσε ο Καμίνσκι. «Η αναστάτωση θα ήταν τεράστια.»

Πώς θα κινηθούν οι αεροπορικές εταιρείες του Κόλπου

Εάν η σύγκρουση επιλυθεί σύντομα, οι αεροπορικές εταιρείες του Κόλπου θα επιδιώξουν να αποκαταστήσουν τις δραστηριότητές τους με βάση το σημερινό μοντέλο. Αν όμως η κατάσταση συνεχιστεί, θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια μόνιμη αναδιάρθρωση.

Το σημερινό επιχειρηματικό μοντέλο των αεροπορικών εταιρειών του Κόλπου, το οποίο έχει μετατρέψει πόλεις της περιοχής σε σημαντικούς τουριστικούς προορισμούς, ενδέχεται να μην επιβιώσει από μια παρατεταμένη σύγκρουση.

«Η Etihad, το Κατάρ και η Emirates χρησιμοποιούν αυτές τις πόλεις ως σημεία σύνδεσης από την Ευρώπη. Πηγαίνετε στο Ντουμπάι ή στο Άμπου Ντάμπι και κάνετε ανταπόκριση προς την Ασία. Ήταν ένα από τα σημαντικότερα σημεία στο marketing. "Δεν χρειάζεται να πετάτε 15 ώρες συνεχόμενα προς την Ασία, ελάτε στο Ντουμπάι για λίγες ημέρες, περάστε καλά, ψωνίστε και μετά συνεχίστε με πτήση ανταπόκρισης"».

Και όπως σημείωσε, εάν η αναστάτωση συνεχιστεί, είναι πιθανό άλλες κοντινές πόλεις, όπως το Ριάντ ή η Κωνσταντινούπολη, η οποία ήδη έχει σχέδια να επεκτείνει το αεροδρόμιό της σε εννέα διαδρόμους, να προσπαθήσουν να επωφεληθούν της κατάστασης.