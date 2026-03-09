Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Μαζικός επαναπατρισμός Ελλήνων - 18 πτήσεις

Συνεχίζονται οι πτήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων από χώρες της Μέσης Ανατολής που πλήττονται από τον πόλεμο, με 18 πτήσεις να αναμένονται σήμερα Δευτέρα. Παράλληλα, 14 πτήσεις προγραμματίζονται να αναχωρήσουν και 25 πτήσεις έχουν ήδη ακυρωθεί λόγω της εμπόλεμης κατάστασης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, από τις αφίξεις ξεχωρίζουν 8 πτήσεις από το Τελ Αβίβ και άλλες 8 από περιοχές του Ισραήλ, 3 από την Τάμπα, 2 από το Ντουμπάι και 2 από το Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας. Επιπλέον, προγραμματίζονται πτήσεις από το Αμμάν και το Άμπου Ντάμπι. Οι πτήσεις αυτές οργανώνονται για την ασφαλή επιστροφή Ελλήνων υπηκόων από περιοχές υψηλής επικινδυνότητας.

Μέτρα και επικοινωνία έκτακτης ανάγκης

Το Υπουργείο Εξωτερικών έχει θέσει σε λειτουργία 12 τηλεφωνικές γραμμές έκτακτης ανάγκης για την παροχή προξενικής βοήθειας σε Έλληνες πολίτες, ενώ έχει διαθέσει και στοιχεία επικοινωνίας των Πρεσβειών και Προξενικών Αρχών της Ελλάδας στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή, ώστε να μπορούν να λαμβάνουν άμεση στήριξη.

Οι ελληνικές αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση και προγραμματίζουν νέες πτήσεις ανάλογα με τις ανάγκες, εξασφαλίζοντας την ασφάλεια των πολιτών που βρίσκονται σε εμπόλεμες περιοχές.