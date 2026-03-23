Τραμπ: «Όχι» στη χρήση μάσκας από τους πράκτορες της ICE στα αεροδρόμια

Την άποψή του ότι οι πράκτορες της ICE δεν πρέπει να φορούν μάσκα όταν επιχειρούν στα αεροδρόμια των ΗΠΑ, εκφράζει ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά την κινητοποίηση δυνάμεων του ομοσπονδιακής αστυνομίας μετανάστευσης και στα αεροδρόμια της χώρας.

Φωτό: Reuters

Αντίθετα, ο Αμερικανός πρόεδρος τονίζει ότι όταν οι πράκτορες της ICE επιχειρούν στο εσωτερικό των ΗΠΑ αντιμετωπίζοντας «σκληρούς εγκληματίες», υποστηρίζει σθεναρά την ανάγκη να φορούν μάσκα.

Υπενθυμίζεται ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει ξεσπάσει διαμάχη για τη χρήση μάσκας ή μη, από τα μέλη της ICE. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι τα μέλη του σώματος δεν πρέπει να φορούν μάσκες για λόγους διαφάνειας και πρόληψης της χρήσης βίας.

Αστυνομικός της ICE στη Μινεσότα / Reuters

Άλλοι ισχυρίζονται ότι η μάσκα είναι απαραίτητη για λόγους προστασίας των μελών της ομοσπονδιακής αστυνομίας μετανάστευσης.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος τονίζει:

«Είμαι ΜΕΓΑΛΟΣ υποστηρικτής της χρήσης μάσκας από την ICE καθώς αναζητά και αναγκάζεται να αντιμετωπίσει σκληρούς εγκληματίες, πολλοί από τους οποίους αφέθηκαν να εισέλθουν στη χώρα μας από τον νυσταγμένο Τζο Μπάιντεν και την υπέροχη «Τσάρο των Συνόρων» του, την Καμάλα (δεν πήγε ποτέ καν στα Σύνορα!), μέσω της απόλυτα ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ Πολιτικής Ανοιχτών Συνόρων. Θα εκτιμούσα ιδιαίτερα, ωστόσο, ΚΑΜΙΑ ΜΑΣΚΑ, όταν βοηθάμε τη χώρα μας να βγει από το χάος που προκάλεσε η Δημοκρατική στα αεροδρόμια κ.λπ. Ευχαριστώ!».