Ακριβότερα τα αεροπορικά ταξίδια: Πώς ο πόλεμος ανεβάζει τις τιμές εισιτηρίων

Οι αεροπορικές εταιρείες σε όλο τον κόσμο προχωρούν σε αυξήσεις εισιτηρίων, καθώς το κόστος των καυσίμων εκτοξεύθηκε μετά τις επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν.

Σύμφωνα με την Air New Zealand, οι τιμές του jet fuel που πριν από την κρίση κυμαίνονταν μεταξύ 85 και 90 δολαρίων το βαρέλι, έχουν εκτιναχθεί τις τελευταίες ημέρες σε επίπεδα μεταξύ 150 και 200 δολαρίων. Η εταιρεία ανακοίνωσε μάλιστα ότι αναστέλλει τις οικονομικές προβλέψεις της για το 2026 λόγω της αβεβαιότητας που προκαλεί ο πόλεμος.

Η σύγκρουση έχει επηρεάσει τη ναυσιπλοΐα σε έναν από τους σημαντικότερους διαδρόμους εξαγωγής πετρελαίου παγκοσμίως, οδηγώντας σε άνοδο των τιμών ενέργειας και αναταράξεις στον παγκόσμιο τουρισμό, μεταδίδει το Reuters.

Αυξήσεις εισιτηρίων και προσαρμογές

Αρκετές αεροπορικές εταιρείες έχουν ήδη προχωρήσει σε αυξήσεις τιμών. Εκπρόσωπος της Scandinavian Airlines δήλωσε ότι εφαρμόστηκε «προσωρινή προσαρμογή τιμών» προκειμένου να διατηρηθεί η σταθερότητα των λειτουργιών της εταιρείας.

Την ίδια στιγμή, η Finnair προειδοποίησε ότι μια παρατεταμένη κρίση θα μπορούσε να επηρεάσει όχι μόνο το κόστος αλλά και τη διαθεσιμότητα των καυσίμων, ειδικά μετά τις μειώσεις παραγωγής στο Κουβέιτ, σημαντικό εξαγωγέα jet fuel προς τη βορειοδυτική Ευρώπη.

Ορισμένες εταιρείες, όπως η Lufthansa και η Ryanair, έχουν περιορίσει τον κίνδυνο μέσω συμβολαίων αντιστάθμισης τιμών καυσίμων.

Χάος στον εναέριο χώρο της Μέσης Ανατολής

Η ένταση στην περιοχή έχει προκαλέσει και σοβαρές αναταράξεις στον εναέριο χώρο. Σύμφωνα με την υπηρεσία παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24, αεροσκάφη που κατευθύνονταν προς το Ντουμπάι τέθηκαν προσωρινά σε κύκλους αναμονής λόγω πιθανής πυραυλικής απειλής, πριν τελικά προσγειωθούν κανονικά.

Η Qantas ανακοίνωσε ότι αυξάνει τις διεθνείς τιμές εισιτηρίων και εξετάζει ανακατανομή πτήσεων προς την Ευρώπη, καθώς επιβάτες και εταιρείες προσπαθούν να αποφύγουν τη διέλευση από περιοχές σύγκρουσης.

Παράλληλα, η Cathay Pacific ανακοίνωσε την προσθήκη επιπλέον πτήσεων προς το Λονδίνο και τη Ζυρίχη λόγω της αυξημένης ζήτησης στις διαδρομές Ασίας – Ευρώπης.

Πιέσεις στις αερομεταφορές

Τα καύσιμα αποτελούν τη δεύτερη μεγαλύτερη δαπάνη για τις αεροπορικές εταιρείες μετά το εργατικό κόστος, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 20% έως 25% των λειτουργικών εξόδων.

Η κατάσταση περιπλέκεται περαιτέρω από τη μείωση διαθέσιμου εναέριου χώρου, καθώς πολλές πτήσεις αποφεύγουν τη Μέση Ανατολή αλλά και τη Ρωσία λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Αυτό οδηγεί σε μεγαλύτερες διαδρομές, αυξημένο κόστος και περιορισμένη χωρητικότητα στις δημοφιλείς διεθνείς γραμμές.