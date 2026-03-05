Καταδίκη Δένδια για «τις απρόκλητες ιρανικές επιθέσεις στα Εμιράτα» - Επαφές με υπουργούς των ΗΑΕ

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Mohamed bin Mubarak bin Fadhel Al Mazrouei και τον υπουργό Εξωτερικών Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan είχε την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2026 ο Νίκος Δένδιας.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας υποδέχθηκε εξάλλου στο γραφείο του τον Πρέσβη των ΗΑΕ, Dr. Ali Obaid Ali Alyabhouni Aldhaheri, στο πλαίσιο της συμφωνίας για τη συνεργασία των δύο χωρών στην εξωτερική πολιτική και την άμυνα.

Οι δύο άνδρες αντάλλαξαν απόψεις για τις εξελίξεις στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή, ενώ ο Νίκος Δένδιας εξέφρασε την αμέριστη συμπαράστασή του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και καταδίκασε τις απρόκλητες ιρανικές επιθέσεις τόσο στα Εμιράτα όσο και στα λοιπά κράτη του Κόλπου.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας και ο πρέσβης των ΗΑΕ συζήτησαν επίσης το ζήτημα του ασφαλούς επαναπατρισμού Ελλήνων από τα ΗΑΕ, υπό τον συντονισμό του Υπουργείου Εξωτερικών.