Βίντεο με ελικόπτερα «Απάτσι» των ΗΑΕ να γαζώνουν και να καταρρίπτουν ιρανικά drones

Οι Ένοπλες Δυνάμεις των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων έδωσαν στη δημοσιότητα ένα εντυπωσιακό βίντεο που καταγράφει επιχειρήσεις αναχαίτισης ιρανικών drone τύπου SHAHED‑136 από επιθετικά ελικόπτερα AH‑64D Apache.

Στο υλικό φαίνονται τα ελικόπτερα να πραγματοποιούν στοχευμένες βολές, χρησιμοποιώντας το αυτόματο πυροβόλο M230 των 30 χιλιοστών, εξουδετερώνοντας τα drones προτού αυτά προσεγγίσουν εναέριο χώρο των ΗΑΕ ή στόχους στρατηγικής σημασίας.

Χωρίς παρεμβολές ή λέιζερ

Όπως επισημαίνουν στρατιωτικές πηγές από τη Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις δεν χρησιμοποιήθηκαν συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου, παρεμβολές συχνοτήτων ή όπλα κατευθυνόμενης ενέργειας (λέιζερ).

Αντίθετα, οι χειριστές των Apache βασίστηκαν αποκλειστικά στην ταχύτητα, την ευελιξία και την ισχύ πυρός των ελικοπτέρων, τα οποία -όπως φαίνεται και στο βίντεο- καταφέρνουν να εμπλέξουν τα drones σε σχετικά μικρές αποστάσεις και με ιδιαίτερη ακρίβεια.

🇦🇪🇮🇷 UAE's Ministry of Defense releases a video of its forces downing Iranian drones.



Never in a million years would I have expected Iran and the Gulf to be in a state of military conflict.



This war is beyond unnecessary.

pic.twitter.com/VT7JDjjOJd — WORLD NEWS ALERT🌍 (@News_Alert_On_X) March 8, 2026

Το M230 Chain Gun, με ρυθμό βολής περίπου 625 βλήματα το λεπτό, αποδεικνύεται ιδιαίτερα αποτελεσματικό απέναντι σε στόχους χαμηλού ύψους και μικρής ταχύτητας, όπως τα ιρανικά SHAHED‑136.