Μπαχρέιν: Μεγάλη φωτιά σε διυλιστήριο - Αναφορές για ιρανικό χτύπημα

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε τη Δευτέρα (9/3) στη βιομηχανική ζώνη της Ρίφα στο Μπαχρέιν, όπου βρίσκονται εγκαταστάσεις της εθνικής πετρελαϊκής εταιρείας BAPCO Energies, προκαλώντας ανησυχία για την ασφάλεια και τη λειτουργία του συγκροτήματος.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν πυκνό καπνό να υψώνεται από τις εγκαταστάσεις, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό τι προκάλεσε τη φωτιά ή αν υπάρχουν τραυματισμοί εργαζομένων.

Large fire seen burning this morning at the primary refinery for the Bahrain Petroleum Company (BAPCO) near the capital Manama, following a combined drone and missile attack earlier by Iran against Bahrain. pic.twitter.com/1dJA4acoat — OSINTdefender (@sentdefender) March 9, 2026

Νωρίτερα, οι αρχές του Μπαχρέιν είχαν αναφέρει ότι τουλάχιστον 32 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων τέσσερις σοβαρά, όταν ιρανικά drones έπληξαν την πόλη Σίτρα, περίπου έξι χιλιόμετρα από τη βιομηχανική περιοχή.

Σε ανακοίνωσή της, η BAPCO Energies κήρυξε κατάσταση ανωτέρας βίας στις δραστηριότητές της, διαβεβαιώνοντας ωστόσο ότι οι ανάγκες της εγχώριας αγοράς καλύπτονται κανονικά, χάρη στα προληπτικά σχέδια που έχουν τεθεί σε εφαρμογή.