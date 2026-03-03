Εγκλωβισμένος Έλληνας στο Ντουμπάι μιλά στον FLASH: «Αγχωτική κατάσταση - Χρειαζόμαστε βοήθεια»

«Το Σάββατο ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα στην οποία υπήρχε και πάρα πολύ μεγάλος πανικός, ακούστηκαν οι πρώτοι πύραυλοι, έπεσαν τα πρώτα drones. Ακούσαμε περίπου 15-20 εκρήξεις, βλέπαμε πυραύλους να αναχαιτίζονται στον αέρα… Εκεί πέρα ήταν η πρώτη μέρα που ήταν δύσκολα τα πράγματα. Γίνονται κάποιες πτήσεις από πολεμικά αεροσκάφη όπως μας ενημερώνουν οι ντόπιοι, όμως είναι καθαρά για θέματα ελέγχου. Κι επειδή διαβάζω στον τύπο και λόγω της εργασίας μου το πόσοι πύραυλοι πέφτουν καθημερινά και πόσοι drones αναχαιτίζονται, να σας πω ότι δεν έχουμε αντιληφθεί τίποτα…

Το βράδυ (του Σαββάτου), συγκεκριμένα εμείς μένουμε στην περιοχή του Μπουρτζ Καλίφα (Burj Khalifa), ήρθε κι ένα μήνυμα ότι ενδέχεται η περιοχή να βομβαρδιστεί, να φτάσουν πύραυλοι και λοιπά κι επειδή δεν ξέραμε πόσο προληπτικό ήταν αυτό το μήνυμα ή αν όντως υπάρχει απειλή, εκεί ήταν ο μεγαλύτερος πανικός που υπήρξε και που ουσιαστικά φοβηθήκαμε περισσότερο. Έτσι κατευθυνθήκαμε στα πάρκινγκ, ωστόσο τελικά δεν έγινε τίποτα. Κάποιες εκρήξεις από μακριά ακουγόντουσαν μόνο, αλλά όσο να πεις για εμάς που ερχόμαστε από την Ελλάδα είναι κάτι πρωτόγνωρο και αγχωθήκαμε. Από την επόμενη ημέρα όμως, η ζωή εδώ συνεχίζεται κανονικά».

Και κάπως έτσι, ένα ταξίδι αναψυχής που ξεκίνησε στις 26 Φλεβάρη και το οποίο οργάνωναν για καιρό η οικογένεια του δημοσιογράφου Δημήτρη Μητρόπουλου μαζί μ’ ένα φιλικό της ζευγάρι και δύο μωρά ενός και τριών ετών, πήρε άλλη τροπή. Τις τελευταίες ημέρες, ακροβατεί ανάμεσα στην ανησυχία και το άγχος, στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και τις σειρήνες που ηχούν στη Μέση Ανατολή, στην ηρεμία που προσπαθούν να τους μεταφέρουν οι ντόπιοι, μα κυρίως στην αβεβαιότητα για την ημέρα που θα γυρίσουν στην Ελλάδα. Ήδη τα εισιτήρια επιστροφής τους έγραφαν 3 του Μάρτη, αυτή η πτήση όμως -όπως δηλώνει αποκλειστικά στον FLASH- δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ…

«Έχει ακυρωθεί η πτήση μας από προχθές, χωρίς ωστόσο να έχουμε ενημέρωση πότε θα πραγματοποιηθεί τελικά. Αλλάξαμε τα εισιτήρια για την Πέμπτη και χθες λάβαμε email ότι δεν θα γίνουν πτήσεις ούτε την Πέμπτη. Αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι θα γίνουν από την Κυριακή και μετά, αλλά όλο αυτό φαίνεται πάρα πολύ αμφίβολο. Ακυρώνονται πτήσεις πάρα πολύ γρήγορα. Και με άλλους Έλληνες που μιλάμε και φεύγουν από άλλες πόλεις, φεύγουν από το Άμπου Ντάμπι κλπ, ακυρώνονται πτήσεις με πάρα πολύ μεγάλη συχνότητα. Το πότε θα φύγουμε δεν το γνωρίζουμε. Από την πρεσβεία μας δόθηκε η οδηγία να συμπληρώσουμε μια φόρμα, μήπως γίνει κάποιος οργανωμένος επαναπατρισμός».

«Τα Εμιράτα λένε πως θα καλύψουν τα έξοδα διαμονής των εγκλωβισμένων τουριστών»

Προς το παρόν οι δύο οικογένειες τηρούν στάση αναμονής, όπως άλλωστε και δεκάδες χιλιάδες άλλοι τουρίστες που έχουν εγκλωβιστεί σε ολόκληρη την περιοχή του Κόλπου, λόγω της πολεμικής σύρραξης με το Ιράν. Την ίδια ώρα όμως, συμπληρώνει ο κύριος Μητρόπουλος, καλούνται να πληρώσουν δωμάτια, σίτιση, σούπερ μάρκετ για τις βασικές ανάγκες των μωρών τους και μάλιστα, παρά τα δημοσιεύματα που κυκλοφορούν και στο Ντουμπάι και τα οποία θέλουν την κυβέρνηση των επτά Εμιράτων να καλύπτει τα έξοδα διαμονής των τουριστών που έχουν εγκλωβιστεί λόγω του κλεισίματος των αεροδρομίων, σύμφωνα με το Τμήμα Πολιτισμού και Τουρισμού του Άμπου Ντάμπι…

«Μέχρι στιγμής δεν έχουμε ενημερωθεί ότι θα μας καλύψουν τίποτα (τα Εμιράτα). Διαβάζω στα social media ότι έχει δοθεί από την κυβέρνηση μια οδηγία να μην υπάρχουν χρεώσεις, στην πράξη ωστόσο το δικό μας ξενοδοχείο μας ζητάει χρήματα κανονικά, για την επέκταση της διαμονής μας. Είναι σοβαρό το ζήτημα και το αντιμετωπίζουν κι άλλοι Έλληνες με τους οποίους επικοινωνήσαμε, άλλους που πετύχαμε στον δρόμο κλπ. Στην πρεσβεία έχουμε απευθυνθεί φυσικά και σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση που είχαμε, ευτυχώς ψάχνει κατάλυμα για να μας καλύψει εκείνη για όσες ημέρες χρειαστεί.

»Έχει δημιουργηθεί ένα θέμα με όλο αυτό. Όταν έχεις ένα πρόγραμμα να κάτσεις μέχρι την Τρίτη και προκύπτουν άλλες 5-6 μέρες, τίθεται θέμα με τα ξενοδοχεία, με τη διαμονή κλπ. Εκεί πέρα υπάρχει πάρα πολύ άγχος, τόσο για εμάς αλλά και για άλλους Έλληνες. Η πρεσβεία (πριν από την τελευταία ενημέρωση) μας είχε πει ότι βγήκε μεν μια οδηγία από το κράτος ότι δεν μπορεί να διώξει κανένας ξενοδόχος τους πελάτες λόγω της κατάστασης, ωστόσο όλα αυτά είναι στα χαρτιά. Δηλαδή αν έχει άλλη κράτηση το ξενοδοχείο, τι κάνεις; Σε αυτό χρειάζονται βοήθεια οι Έλληνες, περισσότερο».

«Δεν θέλουμε ν’ ανησυχούν οι γονείς μας»

Το οξύμωρο είναι πως την ώρα που στα Εμιράτα ηχούν σειρήνες, την ώρα που βαλλιστικοί πύραυλοι και drones σκίζουν τον ουρανό της Μέσης Ανατολής, η ζωή στο Ντουμπάι -μιας πόλης 4 εκατομμυρίων κατοίκων που είναι χτισμένη στις Νοτιοανατολικές ακτές του Περσικού Κόλπου- συνεχίζεται κανονικά, σύμφωνα με τον κύριο Μητρόπουλο. Καφετέριες γεμίζουν κι εστιατόρια εξυπηρετούν τους πελάτες τους. Με τις απαραίτητες καθησυχαστικές διαβεβαιώσεις από τους ντόπιους, τονίζει, ότι η αεράμυνα της πιο πυκνοκατοικημένης πόλης στα ΗΑΕ αντέχει ακόμα περισσότερα χτυπήματα…

«Αυτό που θέλω να πω, επειδή κι οι γονείς μας κι οι γονείς άλλων Ελλήνων που είναι πίσω στη χώρα μας, νομίζουν ότι είμαστε στη λωρίδα της Γάζας με αυτά που ακούνε από κάποιους άλλους που βγαίνουν και λένε ότι σκάνε βόμβες πάνω από τα κεφάλια μας, αυτό δεν συμβαίνει από την Κυριακή. Από εκείνη την ημέρα, υλοποιούμε το πρόγραμμά μας κανονικά. Και τους ντόπιους τους βλέπουμε ακόμα πιο ήρεμους από εμάς. Έχουν μεγάλη εμπιστοσύνη στο κράτος.

Προληπτικά βεβαίως έχουν κλείσει κάποιες παραλίες και κάποια τουριστικά μέρη, αλλά είναι καθαρά προληπτικά. Εκδόθηκε μια οδηγία νομίζω για όσες παραλίες είναι σε ξενοδοχεία, όσα είναι beach bar κλπ, αλλά ωστόσο υπάρχει αρκετός κόσμος στα εστιατόρια και στις καφετέριες. Η ζωή εδώ συνεχίζεται κανονικά. Είναι ένα πολύ οργανωμένο κράτος. Προσπαθούν εκτός από την ασφάλεια να μας παρέχουν κι ηρεμία. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Έρχονται όλοι οι εργαζόμενοι απ’ όλα τα ξενοδοχεία, απ’ όλα τα εστιατόρια και μας εξηγούν ότι υπάρχει καλή αεράμυνα, να μην φοβόμαστε, ότι μπορούν ν’ αντέξουν πολλούς περισσότερους πυραύλους από όσους έχουν ήδη πέσει. Αυτό είναι που μας έχει ηρεμήσει κι εμάς…».