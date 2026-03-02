Αστέρας ΑΚΤΟR: Παρελθόν ο Μίλαν Ράσταβατς - Έρχονται σαρωτικές αλλαγές στους Αρκάδες

Το τελευταίο παιχνίδι στον πάγκο του Αστέρα AKTOR έκατσε το βράδυ της Κυριακής (1/3) ο Μίλαν Ράσταβατς.

Ο 52χρονος Σέρβος τεχνικός κλήθηκε το πρωί της Δευτέρας (2/3) από τη διοίκηση και ενημερώθηκε πως δεν θα συνεχίσει στον πάγκο των Αρκάδων, ολοκληρώνοντας έτσι την τρίτη του θητεία στον σύλλογο.

Ο Ράσταβατς είχε προηγουμένως εργαστεί στους Αρκάδες τις περιόδους 2019-2022 (95 αγώνες) και 2023-2024 (39 αγώνες), ωστόσο η τρίτη του παρουσία αποδείχθηκε σύντομη. Σε μόλις επτά παιχνίδια μέτρησε μία νίκη και έξι ήττες, με την ομάδα να υποχωρεί στη 13η θέση της βαθμολογίας, στο -5 από τη ζώνη της σωτηρίας, όπου βρίσκονται με 21 βαθμούς η ΑΕΛ Novibet και ο Παναιτωλικός.

Η ήττα με 2-0 από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα αποτέλεσε, το κύκνειο άσμα του στον πάγκο των «κιτρινομπλέ».

Εξελίξεις και σε άλλα μέτωπα

Ωστόσο, οι εξελίξεις δεν φαίνεται να σταματούν στην αλλαγή τεχνικής ηγεσίας. Στον Αστέρα δεν αποκλείεται να υπάρξουν σαρωτικές παρεμβάσεις και στο ρόστερ, με αποφάσεις που θα αφορούν ποδοσφαιριστές, αλλά και ανακατατάξεις στη δομή και τη λειτουργία του συλλόγου. Η αγωνιστική εικόνα και η βαθμολογική θέση έχουν σημάνει «καμπανάκι», με τη διοίκηση να φέρεται διατεθειμένη να προχωρήσει σε ριζικές κινήσεις ενόψει της δύσκολης συνέχειας.

Η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον προπονητή, κ. Milan Rastavac και τους βοηθούς προπονητές, κ. Goran Saula και κ. Milos Velebit.

Ευχαριστούμε τον κ. Rastavac και τους συνεργάτες του για την παρουσία τους στην ομάδα μας και ευχόμαστε καλή συνέχεια στην επαγγελματική τους καριέρα.