ΠΑΟΚ: Η Ρεάλ Οβιέδο τσεκάρει την περίπτωση του Γιακουμάκη σύμφωνα με ξένα ΜΜΕ

Οι καλές εμφανίσεις και τα γκολ του Γιώργου Γιακουμάκη πριν τον τραυματισμό του δεν πέρασαν απαρατήρητα, με την Οβιέδο να βάζει στο «στόχαστρο» τον επιθετικό του ΠΑΟΚ. Η ισπανική ομάδα αναζητά λύσεις στη γραμμή κρούσης, στην προσπάθειά της να παραμείνει στη La Liga, καθώς αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας.

Σύμφωνα με τον Μεξικανό δημοσιογράφο Θέσαρ-Λουίς Μέρλο, η Οβιέδο έχει ήδη ενημερωθεί για τους όρους που αφορούν την περίπτωση του Γιακουμάκη, με την Κρουζ Αζούλ να εμφανίζεται ανοιχτή στο ενδεχόμενο συζητήσεων. «Αν η πρόταση είναι καλή, η Κρουζ Αζούλ είναι διατεθειμένη να τον συζητήσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται ότι ο διεθνής φορ αγωνίζεται στον ΠΑΟΚ ως δανεικός από τη μεξικανική ομάδα έως το τέλος της σεζόν, με ρήτρα αγοράς ύψους 5 εκατ. ευρώ. Όσον αφορά την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση, το πιθανότερο σενάριο θέλει τον Γιακουμάκη να επανέρχεται μετά τη διακοπή των Χριστουγέννων, ώστε να τεθεί εκ νέου στη διάθεση του Ραζβάν Λουτσέσκου.