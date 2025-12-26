ΠΑΟΚ: Ενδιαφέρον για τον Γουέσλι της Αλ Νασρ σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα

Στο μεταγραφικό «κάδρο» του ΠΑΟΚ φέρνουν τουρκικά δημοσιεύματα τον 20χρονο Βραζιλιάνο εξτρέμ Γουέσλι, ο οποίος αγωνίζεται στην Αλ Νασρ και είναι συμπαίκτης του Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο νεαρός άσος φαίνεται να απασχολεί αρκετούς συλλόγους ενόψει της νέας σεζόν, με το επικρατέστερο σενάριο να αφορά την παραχώρησή του με τη μορφή δανεισμού. Πέρα από τον «Δικέφαλο του Βορρά», στο παιχνίδι για την απόκτησή του φέρονται να βρίσκονται η Σαμσουνσπόρ, η Σαχτάρ Ντόνετσκ και η Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

🚨 Samsunspor, Al-Nassr’ın 20 yaşındaki sol kanatı Wesley’i kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.



🇧🇷 Brezilyalı oyuncuyla PAOK, Sporting Lizbon, Shaktar Donetsk gibi kulüplerde ilgileniyor. pic.twitter.com/MtzqsylioV — Furkan Akgün (@furkakgun) December 25, 2025

Ο Γουέσλι μετακόμισε στη Σαουδική Αραβία τον Σεπτέμβριο του 2024 και μέχρι σήμερα έχει καταγράψει 34 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με απολογισμό 5 γκολ και 4 ασίστ. Προϊόν των ακαδημιών της Κορίνθιανς, αγωνίστηκε και στην πρώτη ομάδα του βραζιλιάνικου συλλόγου, μετρώντας 84 εμφανίσεις, 7 γκολ και 5 ασίστ, επιδόσεις που οδήγησαν την Αλ Νασρ να επενδύσει περίπου 18 εκατ. ευρώ για την απόκτησή του, υπογράφοντάς τον έως το καλοκαίρι του 2028.

Ωστόσο, τη φετινή σεζόν δεν έχει καταφέρει να καθιερωθεί στα βασικά πλάνα του Ζόρζε Ζεσούς, με τον χρόνο συμμετοχής του να είναι περιορισμένος. Συγκεκριμένα, έχει αγωνιστεί σε 12 παιχνίδια πρωταθλήματος, σημειώνοντας 4 γκολ και 1 ασίστ σε 742 λεπτά, γεγονός που διατηρεί ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησής του.