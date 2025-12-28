Πρώην στόπερ του Ολυμπιακού στο στόχαστρο του ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται να κινηθεί δυναμικά στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο για να ενισχύσει το κέντρο της άμυνας του, με τον Ιβάν Ντρκούσιτς να βρίσκεται στην κορυφή της λίστας. Ο Σλοβένος αμυντικός, που αυτή τη στιγμή αγωνίζεται στη Ζενίτ, έχει ήδη απασχολήσει τους Θεσσαλονικείς στο παρελθόν και η πιθανή του άφιξη θα προσδώσει εμπειρία και στιβαρότητα στην οπισθοφυλακή.



Παράλληλα, εξετάζεται και η περίπτωση του Σβέτοζαρ Μάρκοβιτς. Ο 25χρονος Σέρβος, πρώην στόπερ του Ολυμπιακού, αγωνίζεται τα τελευταία δύο χρόνια στη Βικτόρια Πλζεν, όπου έχει καταγράψει σημαντικές συμμετοχές τόσο στο τσέχικο πρωτάθλημα όσο και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Με ύψος 1,86 μέτρα και δεξί πόδι, διαθέτει καλό ανασταλτικό προφίλ και γνώση του ελληνικού πρωταθλήματος, αφού έχει αγωνιστεί σε Ολυμπιακό και ΑΕΛ.



Η Βικτόρια Πλζεν έχει επενδύσει στον Μάρκοβιτς 1,5 εκατ. ευρώ, αλλά η εμπειρία του και η σταθερότητά του στις εμφανίσεις τον καθιστούν ελκυστική επιλογή για τον ΠΑΟΚ σε περίπτωση που η μεταγραφή του Ντρκούσιτς δεν προχωρήσει. Ο Σέρβος στόπερ μετράει συνολικά πάνω από 150 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις την τελευταία πενταετία, με γκολ και ασίστ που αποδεικνύουν ότι μπορεί να προσφέρει και επιθετικά.

