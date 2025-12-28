Σημαντική απώλεια για την Μπέτις εν όψει ΠΑΟΚ - Μπαίνει χειρουργείο ο Ίσκο

Ο ΠΑΟΚ θα υποδεχτεί την Ρεάλ Μπέτις την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου (19:45) για προτελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League. Μια αναμέτρηση που είναι πολύ σημαντική για τον δικέφαλο, καθώς θέλει ένα θετικό αποτέλεσμα ώστε να αυξήσει τις πιθανότητές του για πρόκριση.

Η Μπέτις φαίνεται πως θα ταξιδέψει χωρίς τον αρχηγό της, τον Ίσκο στην Θεσσαλονίκη, καθώς ο 33χρονος θα υποβληθεί σε αρθροσκόπηση, κάτι που σημαίνει πως θα απουσιάσει για έναν μήνα ακόμα από τους αγωνιστικούς χώρους. Ο Ισπανός διεθνής έχει αγωνιστεί σε μόλις δυο ματς φέτος, μόνο 39 λεπτά, καθώς ταλαιπωρείται από τραυματισμούς που τον έχουν κρατήσει πίσω. Στο ματς απέναντι στην Ουτρέχτη αποχώρησε με φορείο από το γήπεδο, μετά από σύγκρουση με τον συμπαίκτη του, Σόφιαν Άμραμπατ, ενώ τον τελευταίο χρόνο έχει χάσει αρκετά ματς λόγω τραυματισμών στην περόνη.

Την περσινή σεζόν ο Ίσκο ήταν ένα βασικό γρανάζι για την επιτυχημένη χρονιά των «βερνιμπλάνκος», καθώς είχε 12 γκολ και 11 ασίστ σε 33 ματς, σε μια εξαιρετική σεζόν με την φανέλα της Μπέτις, ενώ αναδείχθηκε και παίκτης της σεζόν στο Conference League.

Αξίζει να αναφέρουμε επίσης, πως ο Μανουέλ Πελεγκρίνι δεν θα έχει στην διάθεσή του στην Τούμπα και τον Σεντρίκ Μπακαμπού, καθώς είχε αντικρίσει την κίτρινη κάρτα στον αγώνα με την Ντιναμό Ζάγκρεμπ και με αυτή συμπλήρωσε τις τρείς κίτρινες, και θα εκτίσει την ποινή του. Επίσης σε περίπτωση που το Μαρόκο φτάσει στον τελικό του Κυπέλλου Εθνών, είναι πολύ πιθανό να μην προλάβει να αγωνιστεί ούτε ο ταλαντούχος εξτρεμ Αμπντέ Ελζαλζουλί, που βρίσκεται στην αποστολή της χώρας του.