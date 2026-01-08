Ολυμπιακός: Η ισπανική αποκάλυψη για Άμραμπατ, η εισήγηση Μεντιλίμπαρ και ο ρόλος του Ελ Κααμπί

Στη μεταγραφική λίστα του Ολυμπιακού φαίνεται πως βρίσκεται ο Σοφιάν Άμραμπατ, με τα ισπανικά Μέσα να φέρνουν στο φως λεπτομέρειες για το έντονο ενδιαφέρον των «ερυθρολεύκων». Σύμφωνα με δημοσίευμα της Estadio Deportivo, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει στρέψει το βλέμμα του στον 29χρονο Μαροκινό μέσο, θεωρώντας τον ως τον ιδανικό «πυλώνα» για την αναβάθμιση της μεσαίας γραμμής των Πειραιωτών.

Η κινητικότητα αυτή δεν είναι τυχαία, καθώς στον Ολυμπιακό δρομολογούνται ήδη αλλαγές στον άξονα. Το ρεπορτάζ αναφέρει πως η παραμονή του Ντάνι Γκαρθία δεν φαντάζει πιθανή μετά τη λήξη του συμβολαίου του, ενώ η έως τώρα παρουσία του Λορέντσο Σκιπιόνι δεν έχει δικαιώσει τις προσδοκίες των ανθρώπων της ομάδας. Παράλληλα, οι Ισπανοί βάζουν στην εξίσωση ακόμα και το ενδεχόμενο πώλησης του Χρήστου Μουζακίτη, μια κίνηση που θα μπορούσε να δρομολογήσει την υπέρβαση στη μεσαία γραμμή με τον Άμραμπατ.

#RealBetis | 🇲🇦 El verdadero estado de Amrabat, a quien el Fenerbahçe ya buscó sustituto, aunque Mendilibar lo quierehttps://t.co/roeNgrRJOa — Estadio Deportivo (@Estadio_ED) January 7, 2026

Παρά τη δεδομένη επιθυμία του Μεντιλίμπαρ, η υπόθεση χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα δύσκολη, κυρίως λόγω των γραφειοκρατικών εμποδίων που θέτουν οι κανονισμοί της FIFA. Ο Άμραμπατ έχει ήδη φορέσει τη φανέλα δύο διαφορετικών ομάδων τη φετινή σεζόν, της Φενέρμπαχτσε και της Ρεάλ Μπέτις, γεγονός που περιπλέκει την άμεση μετακίνησή του σε τρίτο σύλλογο.

Σημαντικό ρόλο στις επαφές αναμένεται να παίξει και ο παράγοντας «Ελ Κααμπί», καθώς ο πρώτος σκόρερ των «ερυθρολεύκων» διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις με τον συμπατριώτη του, στοιχείο που ίσως αποδειχθεί καταλυτικό για την απόφαση του παίκτη.

Με 17 συμμετοχές και ένα γκολ φέτος στη La Liga, ο Άμραμπατ παραμένει μια περίπτωση «πρώτης γραμμής» και μια ενδεχόμενη μετακίνηση του στον Πειραιά θα άλλαζε τις ισορροπίες στο ελληνικό πρωτάθλημα.