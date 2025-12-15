Ολυμπιακός: «Όχι σε μεγάλη πρόταση της Μαρσέιγ- Το ποσό που θα πρέπει να δώσουν οι Γάλλοι για deal»

Συνεχίζονται οι «σειρήνες» για τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί του Ολυμπιακού. Σύμφωνα τα όσα ανέφερε πριν από μερικές ημέρες το «Foot Mercato», ο Μεντχί Μπενάτια αναζωπύρωσε το ενδιαφέρον της Μαρσέιγ για τον Μαροκινό φορ. Η γαλλική έκδοση του «Goal», είχε τονίσει πως ο Ελ Κααμπί βρίσκεται εδώ και μήνες στην ατζέντα των Μασσαλών για τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, σημειώνοντας ωστόσο πως ο Ολυμπιακός δεν είναι διατεθειμένος να παραχωρήσει τον 32χρονο φορ μεσούσης της σεζόν.



Το «dailymercato» δίνει νέα στοιχεία γύρω από την υπόθεση, τονίζοντας πως η περίπτωση του Μαροκινού στράικερ των «ερυθρολεύκων» γίνεται περίπλοκη. Το εν λόγω δημοσίευμα, το οποίο επικαλείται πηγές του «Africa Foot», υποστηρίζει ότι ο Ολυμπιακός απέρριψε προσφορά πέντε εκατομμυρίων ευρώ από την Ναντ. Αυτό κάνει πιο δύσκολο το έργο της Μαρσέιγ, η οποία ήταν διατιθεμένη να προσφέρει ανάλογο ποσό για να πείσει τους Πειραιώτες να τον παραχωρήσουν.

Mercato OM : La piste Ayoub El Kaabi s'annonce compliquée https://t.co/NpOysuzidp — Daily Mercato (@DailyMercato) December 14, 2025





Οπως τονίζεται από τους Γάλλους, η Μαρσέιγ θα πρέπει να καταθέσει προσφορά άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ σε περίπτωση που θέλει να κάνει δικό της τον Ελ Κααμπί τον Ιανουάριο. Διαφορετικά θα πρέπει να περιμένει μέχρι το καλοκαίρι, τότε δηλαδή που λήγει το συμβόλαιο του 32χρονου επιθετικού με τον Ολυμπιακό, για να τον αποκτήσει ως ελεύθερο.

