Το μυστηριώδες story του Καμπελά που ενισχύει την φημολογία για συμφωνία με Ναντ

Ο Ρεμί Καμπελά, «ψαχνόταν» να αποχωρήσει από τους «ερυθρόλευκους», καθώς όχι μόνο έμεινε εκτός ευρωπαϊκής λίστας, αλλά ο χρόνος συμμετοχής του στις εγχώριες διοργανώσεις, είναι αρκετά περιορισμένος.

Η Ναντ είδε την ευκαιρία και την... άρπαξε από τα μαλλιά. Σύμφωνα με το «Footmercato», η γαλλική ομάδα συμφώνησε με τον Ολυμπιακό και αποκτά τον 35χρονο μεσοεπιθετικό με τη μορφή δανεισμού, μέχρι τον Ιούνιο του 2026.

Το εν λόγω δημοσίευμα, φέρεται να επιβεβαιώνει ο Κριστιάν Καρεμπέ, ο οποίος μιλώντας στο «Presse Ocean», ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ο Ρεμί είναι σε καλή φόρμα. Θα τροφοδοτεί με επιτυχία τους Μοχάμεντ, Αμπλίν και Γιουσέφ. Δεν έχω καμία αμφιβολία για εκείνον».

Την ώρα που οι φήμες για το μέλλον του Γάλλου μεσοεπιθετικού... φουντώνουν, ο ίδιος ανέβασε ένα αινιγματικό story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, με λεζάντα: «No risk. No story», δηλαδή χωρίς ρίσκο, δεν γράφεται ιστορία.

Είναι πιθανόν αναφέρεται στο γεγονός ότι θα αποτελέσει ρίσκο ενδεχομένως το να φύγει από τον Ολυμπιακό που κάνει πρωταθλητισμό, για να αγωνιστεί στη Ναντ, η οποία παλεύει για υποβιβασμό ή το ακριβώς αντίθετο, ότι αποτελεί δηλαδή, ρίσκο να παραμείνει στον Πειραιά, με κίνδυνο να μην έχει χρόνο συμμετοχής, ενώ στη γαλλική ομάδα πιθανότατα θα έχει θέση βασικού. Όπως το ερμηνεύσει κανείς...

Το story του Καμπελά: