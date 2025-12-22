Η βαθμολογία της Super League μετά την ολοκλήρωση της 15ης αγωνιστικής

Ο Λεβαδειακός επικράτησε του Πανσερραϊκού με 0-2 στην τελευταία αναμέτρηση για την φετινή χρονιά, που κλείνει την 15η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Οι γηπεδούχοι έμειναν με παίκτη λιγότερο από το 39' όταν και αποβλήθηκε ο τερματοφύλακας τους, Τιναλίνι, ενώ στο 88' έμειναν με 9 καθώς ο Γεωργιάδης αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Το σκορ άνοιξε ο Βέρμπιτς στο 57ο λεπτό, και σφράγισε την νίκη των φιλοξενούμενων ο Πεντρόσο στο 89'.

Η Βαθμολογία