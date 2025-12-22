Σπορ Ποδόσφαιρο Λεβαδειακός Πανσερραϊκός Super League 1 Βαθμολογία

Η βαθμολογία της Super League μετά την ολοκλήρωση της 15ης αγωνιστικής

Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Stoiximan Super League μετά την νίκη του Λεβαδειακού που έκλεισε την 15η αγωνιστική.

Ο Λεβαδειακός επικράτησε του Πανσερραϊκού με 0-2 στην τελευταία αναμέτρηση για την φετινή χρονιά, που κλείνει την 15η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Οι γηπεδούχοι έμειναν με παίκτη λιγότερο από το 39' όταν και αποβλήθηκε ο τερματοφύλακας τους, Τιναλίνι, ενώ στο 88' έμειναν με 9 καθώς ο Γεωργιάδης αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Το σκορ άνοιξε ο Βέρμπιτς στο 57ο λεπτό, και σφράγισε την νίκη των φιλοξενούμενων ο Πεντρόσο στο 89'.

Η Βαθμολογία

  • AEK 37
  • Ολυμπιακός 36
  • ΠΑΟΚ 35
  • Λεβαδειακός 28
  • Βόλος 25
  • Παναθηναϊκός* 22
  • Άρης 20
  • Κηφισιά 18
  • Παναιτωλικός 15
  • Αστέρας AKTOR 13
  • Ατρόμητος 13
  • ΟΦΗ 12*
  • ΑΕΛ 9
  • Πανσερραϊκός 5

