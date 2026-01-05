Ο Άρης θέλει να φέρει ξανά στην Ελλάδα τον Στίβεν Τσούμπερ - Τα φετινά επιτεύγματα του Ελβετού (vid)

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Άρη, με τους «κιτρινόμαυρους» να εξετάζουν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την περίπτωση του Στίβεν Τσούμπερ. Ο 34χρονος Ελβετός μεσοεπιθετικός, ο οποίος έμεινε πρόσφατα ελεύθερος από τη Ζυρίχη, αποτελεί μια λύση που γνωρίζει άριστα την ελληνική πραγματικότητα από τη θητεία του στην ΑΕΚ.

Ο έμπειρος διεθνής χαίρει της απόλυτης εκτίμησης του Μανόλο Χιμένεθ, ο οποίος αναγνωρίζει στο πρόσωπό του έναν πολυσύνθετο παίκτη με την ικανότητα να αγωνιστεί σε όλες τις θέσεις της επιθετικής γραμμής. Παρά τη φημολογία που τον ήθελε να βρίσκεται στο στόχαστρο της Κηφισιάς, ο Άρης φαίνεται πως έχει κάνει την κίνησή του και πέριμενει την απάντηση από πλευρά Ελβετού.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής της Ένωσης προέρχεται από γεμάτες συμμετοχές τη φετινή σεζόν και με καλά νούμερα έχουν πετύχει 4 γκολ και μοιράσει ισάριθμες ασίστ σε συνολικά 18 εμφανίσεις με τη φανέλα της Ζυρίχης.

Ωστόσο, η περίπτωση του Τσούμπερ δεν εξετάζεται μεμονωμένα. Η διοίκηση του Άρη βρίσκεται ταυτόχρονα σε ανοιχτή γραμμή με τον Γκονζάλο Μαρόνι της Μπόκα Τζούνιορς, καθώς οι δύο υποθέσεις φαίνεται να συνδέονται άμεσα μεταξύ τους.