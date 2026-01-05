Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Απολύθηκε ο Ρούμπεν Αμορίμ

Ο Ρούμπεν Αμορίμ αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όπως ανακοίνωσε η διοίκηση των «κόκκινων διαβόλων».

Ο Πορτογάλος προπονητής είχε μιλήσει ανοιχτά για κάποια θέματα που είχε με την διοίκηση των «κόκκινων διαβόλων», λόγω των πιέσεων που δεχόταν να αλλάξει σύστημα και τακτική, καθώς οι ίδιοι δεν ήταν καθόλου ικανοποιημένοι με την εικόνα που παρουσίαζε η ομάδα. Ο Αμορίμ είχε δηλώσει πως δεν νιώθει πως έχει στήριξη από την διοίκηση, και αν δεν μπορούν να την παρέχουν καλό θα είναι να σκεφτούν και να αποφασίσουν για το μέλλον του στην ομάδα.

Κάτι τέτοιο φαίνεται πως έγινε, και το πρωί της Δευτέρας (5/1) πάρθηκε η απόφαση να αποτελέσει παρελθόν από τον πάγκο των κόκκινων του Μάντσεστερ. Ο Αμορίμ στην παρουσία του στον πάγκο της Γιουνάιτεντ είχε μόλις 24 νίκες σε 63 αγώνες, ποσοστό 38,71%, το οποίο αποτελεί το χαμηλότερο στην ιστορία της Γιουνάιτεντ μετά τον Φρανκ Ο’Φάρελ το 1971 (37,04%). Σύμφωνα με το «Athletic», ο Πορτογάλος ενημερώθηκε για την απόφαση του συλλόγου και αποχώρησε αμέσως, ενώ ο πρώην ποδοσφαιριστής των «κόκκινων διαβόλων», Ντάρεν Φλέτσερ αναμένεται να αναλάβει προσωρινά την ομάδα.