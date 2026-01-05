Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ποια είναι η μυθική αποζημίωση που θα πληρώσει στον Αμορίμ

Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αποτελεί ο Ρούμπεν Αμορίμ, μετά το νέο στραβοπάτημα των «κόκκινων διαβόλων» στην Premier League.

Ο Πορτογάλος τεχνικός, αποχωρεί από τον σύλλογο μετά από 14 χαοτικούς μήνες, τόσο εντός όσο και εκτός «Ολντ Τράφορντ». Στο διάστημα παρουσίας του, κέρδισε μόλις 24 από τους 63 αγώνες του στην τεχνική ηγεσία της Γιουνάιτεντ, γεγονός που δίνει ποσοστό νικών 38,71%. Κανένας προπονητής της Γιουνάιτεντ δεν είχε χειρότερο ρεκόρ από τον Φρανκ Ο’Φάρελ, ο οποίος απολύθηκε το 1971. Εκείνος είχε κερδίσει μόλις 30 από τους 81 αγώνες του, με ποσοστό νικών 37,04%.

Man Utd have confirmed the departure of Ruben Amorim. pic.twitter.com/Lw9uOIOxdU — Premier League (@premierleague) January 5, 2026

Το ποσό αποζημίωσης

Η απόλυση του Ρούμπεν Αμορίμ, για τον οποίο η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πλήρωσε 11 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει πριν από λιγότερο από ενάμιση χρόνο, θα κοστίσει άλλη μια… περιουσία στους «κόκκινους διαβόλους».

«Δεν υπάρχει καμία ρήτρα που να επιτρέπει έξοδο με μείωση, πράγμα που σημαίνει ότι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα πρέπει να πληρώσει ολόκληρο το συμβόλαιό του. Το συμβόλαιο προβλεπόταν να διαρκέσει μέχρι το 2027, με την επιλογή να παραταθεί για ακόμα ένα έτος», ανέφερε το «Athletic».

Αυτή η αποζημίωση προστίθεται στα 12 εκατ. ευρώ και 4,7 εκατ. ευρώ που καταβλήθηκαν στους επίσης απολυθέντες Έρικ Τεν Χαγκ και Νταν Άσγουορθ.