Κόντε κατά Αμορίμ: «Κάποιοι νεαροί προπονητές είναι αλαζόνες, δε θέλουν να προσαρμοστούν»

Η Ναπολι επικράτησε της Σασουόλο (1-0) το βράδυ της Παρασεκυής (16/1) και επέστρεψε για τα καλά στην μάχη του τίτλου, καθώς οι «Παρτενοπέι» μείωσαν τη διαφορά από την πρωτοπόρο Ίντερ στους τρεις βαθμούς.

Ο Αντόνιο Κόντε, μετά την αναμέτρηση στάθηκε στην εικόνα του Ράσμους Χόιλουντ, και άσκησε έντονη κριτική στον Ρούμπεν Αμορίμ, αφήνοντας αιχμές για την διαχείριση που είχε από τον Πορτογάλο προπονητή, και τονίζοντας πως στην Ιταλία βρήκε το κατάλληλο περιβάλλον για να δείξει την αξία του.

Ο 22χρονος επιθετικός έχει ήδη 9 γκολ και 3 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ είχε καθοριστική συμβολή και στην κατάκτηση του Ιταλικού Σούπερ Καπ, με το Κόντε να λέει πως η εμπιστοσύνη που νιώθει και η σωστή διαχείριση του τεχνικού επιτελείου είναι βασικοί λόγοι για την φετινή του εικόνα.

Οι δηλώσεις του Αντόνιο Κόντε

«Ο Ράσμους είναι ένας παίκτης που έχει βελτιωθεί τόσο πολύ από τότε που ήρθε εδώ. Αυτά τα παιδιά χρειάζονται να τους προπονούν άνθρωποι που μπορούν να τους βελτιώσουν, να τους διδάξουν πώς να δουλεύουν για την ομάδα, τη θέση, πότε να πηγαίνουν προς την μπάλα και πότε να επιτίθενται στον χώρο.

Μερικοί νεαροί προπονητές στις μέρες μας είναι αλαζόνες και δεν θέλουν να προσαρμοστούν. Βλέπουν έναν νεαρό επιθετικό (τον Χόιλουντ) να δυσκολεύεται και αντί να τον βοηθήσουν να εξελιχθεί και να τον προπονήσουν, τον κατηγορούν. Πάντα παραπονιούνται και κατηγορούν τους πάντες εκτός από τους ίδιους τους τους εαυτούς, επειδή όλα τους δίνονται σε ασημένιο πιάτο».

🚨🚨🎙️| Antonio Conte takes shot at Rúben Amorim:



“Some young coaches nowadays are ARROGANT and don’t want to adapt.”



“They see a young striker (Højlund) struggling, and instead of training him, they blame him.”



“They always complain and blame everyone but themselves, because… pic.twitter.com/GmqzZVGbzT — CentreGoals. (@centregoals) January 17, 2026



