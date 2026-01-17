Νέο κάζο για τη Λίβερπουλ: Έμεινε στην ισοπαλία (1-1) με την προτελευταία Μπέρνλι – Υπό πίεση ο Σλοτ

Η Λίβερπουλ του Άρνε Σλοτ συνεχίζει να… προβληματίζει και να «πετάει» βαθμούς, καθώς έμεινε στο 1-1 εντός έδρας απέναντι στη Μπέρνλι, συμπληρώνοντας τέσσερις διαδοχικές ισοπαλίες στην Premier League. Παρά την καθολική κυριαρχία τους, οι «Reds» πλήρωσαν την αναποτελεσματικότητά τους, χάνοντας σημαντικό έδαφος στη μάχη για την πρώτη τετράδα.

Έχασε τα… άχαστα και το πλήρωσε

Στο 32' ο Σομποσλάι έχασε τεράστια ευκαιρία να ανοίξει το σκορ, αλλά σημάδεψε το δοκάρι από την άσπρη βούλα. Τη λύση έδωσε τελικά ο Βιρτζ στο 42', ο οποίος με ένα εντυπωσιακό σουτ στο «παραθυράκι» έστειλε τη Λίβερπουλ προηγούμενη στα αποδυτήρια.

Στο δεύτερο μέρος, η πίεση συνεχίστηκε με τους Βιρτζ και Χάκπο να απειλούν, ωστόσο η Μπέρνλι «πάγωσε» το «Άνφιλντ» στο 65'. Ο Έντουαρντς, στην πρώτη ουσιαστική στιγμή των φιλοξενούμενων, νίκησε τον Άλισον με διαγώνιο τελείωμα για το 1-1. Στο τελευταίο τέταρτο, η Λίβερπουλ τα έπαιξε όλα για όλα, όμως ο Ντουμπράβκα ύψωσε «τείχος», ενώ το γκολ του Εκιτικέ στο 78' ακυρώθηκε ως οφσάιντ.

Το τελευταίο σφύριγμα σφράγισε μια ακόμη απώλεια για τους γηπεδούχους, που παραμένουν ναι μεν εντός ζώνης Champions League αλλά πολύ μακριά από την κούρσα πρωταθλήματος, χωρίς παράλληλα να πείθουν με την απόδοση τους.