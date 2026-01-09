Μάντσεστερ Σίτι: Ο Αντουάν Σεμένιο είναι και επίσημα «πολίτης» (pic & video)

Η Μάντσεστερ Σίτι έριξε την «βόμβα» του Ιανουαρίου στην Premier League, καθώς απέκτησε τον Αντουάν Σεμένιο από την Μπόρνμουθ. Οι «Πολίτες» πλήρωσαν την ρήτρα αποδέσμευσης των 75 εκατομμυρίων ευρώ για τον διεθνή Γκανέζο επιθετικό ο οποίος φέτος έχει πετύχει εννέα γκολ και έχει μοιράσει τρεις ασίστ σε 20 αγώνες με τα «κεράσια».

Με την ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα να παρακολουθεί την πορεία του Σεμένιο εδώ και μήνες, και με το γεγονός πως ο Γκανέζος είναι ένας από τους πιο παραγωγικούς ποδοσφαιριστές εκτός των κορυφαίων αγγλικών συλλόγων, τον κάνει ιδανική περίπτωση για τον Καταλανό προπονητή.

Ο 26χρονος επιθετικός το πρωί της Παρασκευής (9/1) υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 5,5 ετών, που σημαίνει ότι η παρουσία του στο «Έτιχαντ» θα διαρκέσει έως το 2031. Με αυτή την μεταγραφή, ο Γκουαρδιόλα έχει ξοδέψει πάνω 400 εκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση του ρόστερ, μέσα στον τελευταίο χρόνο(!), με την μεταγραφική δραστηριότητα ενδεχομένως να μην έχει ολοκληρωθεί, καθώς το όνομα του Μαρκ Γκουέχι εξακολουθεί να παραμένει στο μυαλό των ανθρώπων της Σίτι και του Πεπ, λόγω της κρίσης τραυματισμών στην άμυνα.

Η πώληση του Σεμένιο, για την Μπόρνμουθ είναι πλέον η μεγαλύτερη στην ιστορία της, καθως ξεπερνά αυτή του Ντόμινικ Σολάνκε που ήταν στα 60 εκατομμύρια συν μπόνους, ενώ υπερβαίνει και τις προσφορές που είχαν φτάσει για τον παίκτη το προηγούμενο καλοκαίρι. Τα «κεράσια» μπορούν να εισπράξουν ακόμη 1,5 εκατ. ευρώ σε μπόνους αν ο Σεμένιο αποδειχθεί επιτυχημένος στην Έτιχαντ, ενώ θα λάβει και το 10% από οποιαδήποτε μελλοντική μεταγραφή του παίκτη.

«Σπουδαιότερος προπονητής όλων των εποχών ο Πεπ - Ανυπομονώ να δουλέψω μαζί του»

Στις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Σίτι, ο Σεμένιο δήλωσε ενθουσιασμένος, ενώ είπε τα καλύτερα για τον Πεπ Γκουαρδιόλα.

Antoine Semenyo is available to feature immediately for Manchester City and is also eligible to play in next Tuesday's Carabao Cup semi-final first leg at Newcastle.



«Είμαι τόσο περήφανος που εντάχθηκα στη Μάντσεστερ Σίτι. Έχω παρακολουθήσει τη Σίτι την τελευταία δεκαετία υπό τον Πεπ Γκουαρδιόλα και ήταν η κυρίαρχη ομάδα στην Premier League, ενώ παράλληλα έχει πετύχει καταπληκτικά πράγματα στο Champions League, το Κύπελλο Αγγλίας και το League Cup. Έχουν θέσει τα υψηλότερα πρότυπα και είναι ένας σύλλογος με παίκτες παγκόσμιας κλάσης, εγκαταστάσεις παγκόσμιας κλάσης και έναν από τους σπουδαιότερους προπονητές όλων των εποχών, τον Πεπ. Έχω τόσα πολλά περιθώρια βελτίωσης, οπότε το να βρίσκομαι σε αυτόν τον σύλλογο, σε αυτό το στάδιο της καριέρας μου, είναι τέλειο για μένα. Είναι πραγματικό προνόμιο να βρίσκομαι εδώ. Το καλύτερο ποδόσφαιρό μου δεν έχει έρθει ακόμα, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Και η Σίτι βρίσκεται σε εξαιρετική θέση - συμμετέχει ακόμα σε τέσσερις διοργανώσεις. Πραγματικά πιστεύω ότι μπορώ να τους βοηθήσω να έχουν ένα δυνατό δεύτερο μισό της σεζόν. Το Etihad είναι το νέο μου σπίτι. Ανυπομονώ να παίξω μπροστά στους οπαδούς εδώ και ελπίζω να δείξω σε όλους τι μπορώ να κάνω».